Der Kampf, den alle sehen wollen Joshua und Klitschko weisen viele Parallelen auf. Wird das Duell beider tatsächlich ein Höhepunkt? Deutsche Experten zweifeln.

Anthony Joshua (l.) und Wladimir Klitschko sind bereit für das Wembley-Stadion. © dpa

Darauf haben möglicherweise schon einige gewartet. Preisboxer Wladimir Klitschko muss sich endlich einmal einem Weltmeister stellen. Der 40-jährige Ukrainer, der über ein Jahrzehnt die Königsklasse Schwergewicht dominierte und ob seiner physischen Übermacht der Langeweile Tür und Tor öffnete, muss sich als Herausforderer anbieten. Beinahe sensationell, allerdings nach sportlich dürftiger Vorstellung beider Protagonisten, hatte Wladimir Klitschko im November 2015 seine drei Weltmeistergürtel der bedeutenden Weltverbände IBF, WBO und WBA an den Briten Tyson Fury verloren. Der 28-Jährige ist wegen psychischer Probleme, Drogenkonsum und positiver Dopingproben jedoch zurückgetreten, der britische Boxverband entzog der Skandalnudel die Lizenz.

Klitschko nimmt unterdessen seine neue Rolle als Jäger an. Am 29. April trifft „Dr. Steelhammer“ auf den amtierenden Weltmeister nach Version des Weltverbandes IBF, den Briten Anthony Joshua – den vermeintlich besten der drei derzeit amtierenden Weltmeister. Der 27-Jährige mit den nigerianischen Wurzeln gilt als legitimer Thronerbe von Klitschko, war wie er Amateur-Olympiasieger im Superschwergewicht – allerdings 16 Jahre nach Klitschkos Goldrausch von Atlanta. Das Duell im Wembley-Stadion wird als einer der Höhepunkte des Boxjahres 2017 stilisiert, was die Ansetzung auch verspricht. Die Karrieren und die physische Präsenz der beiden ähneln sich einfach zu sehr. Beide 1,98 Meter groß, muskelstrotzende Modellathleten vom Scheitel bis zur Sohle, Olympiasieger, K.o.-Garanten.

Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua, wie er mit vollem Namen heißt, gewann seine 18 Profikämpfe vorzeitig, Wladimir Klitschko war bei 54 seiner 64 Siege eher unter der Dusche. Eine viel bessere Paarung hat das in letzter Zeit darbende Schwergewicht derzeit nicht zu bieten. „Das ist der Kampf, den die Leute sehen wollen. Joshua ist boxerisch der beste Gegner. Es ist nichts anderes da, damit geht man in die Geschichte ein“, sagt Box-Experte Jean-Marcel Nartz, der sich speziell in den 90er-Jahren einen Namen als Matchmaker gemacht hat. „Ich sehe in diesem Duell ein paar markante Highlights für den Boxsport, aber nicht unbedingt Superlative: es ist ganz klar ein Generationenduell, es wird ein Medienereignis mit einem großen Publikum und es geht für den ,letzten‘ Klitschko um alles oder nichts“, betont Ulf Steinforth, Chef des Magdeburger Profiboxstalls SES.

Trotz des schon von der Papierform spannenden Duells werden die Werbetrommeln heftiger denn je gerührt. Schon seit einem Monat. Super-, Mega-Fight. Klitschkos Haussender RTL, der den Kampf in Deutschland überträgt, wird wohl auch noch einen martialischen oder heroischen Namen für den vermeintlichen Kampf des Jahres kreieren. Die 90 000 Sitzplätze im englischen Fußball-Tempel wollen schließlich auch alle gefüllt werden.

Nach letzten Meldungen sind bereits 50 000 Tickets vergriffen. Die Preise liegen zwischen 48 und 2 378 Euro. 50 Millionen Euro soll das Duell durch Ticketverkäufe (10 Millionen), die erwarteten Pay-per-View-Verkäufe (30 Millionen), internationale TV-Vermarktung (8 Millionen), Sponsoren und Merchandising einbringen. Die Tageszeitung Daily Mirror schätzt, dass Anthony Joshua im umsatzstärksten britischen Boxkampf aller Zeiten eine Gage von zwölf Millionen erhält. Klitschkos Salär wird kaum geringer ausfallen.

Doch kann das Duell der Olympiasieger den offenbar riesigen Erwartungen überhaupt gerecht werden? Immerhin steht unglaublich viel auf dem Spiel. Für Klitschko im Prinzip seine gesamte Profikarriere. Verliert er nach der höhepunktarmen Niederlage gegen Fury auch gegen Anthony Joshua, erfüllt er die Prophezeiung seiner Kritiker, die den promovierten Sportwissenschaftler für überschätzt halten. Mangels adäquater Herausforderer – vor Fury – konnte man diesen Eindruck durchaus teilen. Siegt Klitschko gegen Joshua, wird es schlicht heißen, die Routine des dann 41-Jährigen habe sich durchgesetzt.

Der ukrainische Hüne wagt sich dennoch in das sportlich interessanteste Duell seit sechs Jahren. Im Juli 2009 trat Klitschko zur Titelvereinigung gegen den damaligen WBA-Champion David Haye an. Das an Wirkungstreffern und Höhepunkten ebenfalls arme Weltmeister-Duell entschied der Ukrainer nach Punkten klar für sich.

So könnte auch ein Ausgang des neuen Mega-Duells klingen. Zumal der entthronte Champion dazu neigt, sich in vermeintlichen Gefahrensituationen am Gegner festzuklammern oder ihn nach unten zu drücken. Das sah nicht immer schön aus, war aber lange Zeit erfolgreich. „Das ist von jeher die russische Boxschule, den Kampf nicht zu führen, sondern ihn zu verhindern. Henry Maske hat ganz ähnlich geboxt“, zieht Nartz Vergleiche, „in den ersten 15 Kämpfen hat er dafür böse Pfiffe geerntet, dann haben ihn alle geliebt“.

Das sieht Ulf Steinforth ähnlich. „Für Anthony Joshua ist es gegen einen Wladimir Klitschko in Normalform, mit seiner sehr unbequemen Art zu boxen, eine echte Prüfung. Joshua hat zwar eine 100-prozentige K.o.-Quote, muss aber dem enormen Druck und den Erwartungen standhalten“.

Allerdings ist der britische Volksheld in seiner kurzen Amateurkarriere auch schon mal K.o. gegangen. 2011 gegen den Rumänen Mihai Nistor. „Ich glaube, dass Anthony Joshua noch viel lernen muss“, vermutet Steinforth. „Man kann sicherlich gespannt sein, ob er auch etwas verträgt. Das wurde bisher nicht überprüft.“ Darauf wird bis jetzt gewartet.

