Der Kaiser singt im Stadion Die Schlagernacht des Jahres kommt mit elf Sängern und Sängerinnen nach Dresden. Mit dabei: Roland Kaiser.

Dresden ist die Stadt des Kaisers. Der Schlagersänger Roland Kaiser wird 2018 sogar einen fünften Auftritt in der Stadt haben. © kairospress

Noch vor der Kaisermania kehrt Schlagersänger Roland Kaiser zurück nach Dresden. Und er ist nicht allein: Die Schlagernacht des Jahres mit Howard Carpendale, Vanessa Mai, Thomas Anders, Maite Kelly, Matthias Reim, Marianne Rosenberg, Fantasy, Jürgen Drews, Bernhard Brink und Ben Zucker findet beim DDV-Stadion-Sommer am 16. Juni 2018 statt.

Die elf Schlagerstars werden über sieben Stunden für gute Laune sorgen. Es ist das erste Mal, dass die Schlagernacht nach Dresden kommt. Das lässt sich Ehrenbürger Roland Kaiser nicht entgehen.

Seit 2003 tritt er jedes Jahr am Elbufer auf. Die Kaisermania mit ihren vier Konzerten ist immer ausverkauft. Für die Konzerte im nächsten Jahr gibt es längst keine Karten mehr. Wer bei dem Ticketkampf kein Glück hatte, hat nun noch einmal die Chance, den Kaiser 2018 auf der Bühne zu sehen. Das Publikum wird dabei Zeuge einer besonderen Nacht, denn am gleichen Tag findet die Schlagernacht des Jahres in Berlin statt. Neun der Gäste werden auf beiden Bühnen auftreten – Roland Kaiser und Howard Carpendale singen allerdings exklusiv im Dresdner Stadion. (SZ/nf)

Der Vorverkauf beginnt am Freitag ab 10 Uhr in den SZ-Treffpunkten und unter www.sz-ticketservice.de

