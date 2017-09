Der Kaiser fehlt beim Festumzug Der Heimatbund Lückendorf hat seine Teilnahme am Tag der Sachsen abgesagt – weil er keine Waffen mitbringen darf.

Der Verein „Historischer Kaiserzug“ und Kaiser Karl IV © Archivfoto: privat

Arnim Schüller hat in den vergangenen Tagen viele Anfragen beantworten müssen, warum der Historische Kaiserzug Karl IV. nicht beim Festumzug zum Tag der Sachsen am Sonntag in Löbau dabei ist. Der Vorsitzende des Lückendorfer Heimatbundes, zu dem der Kaiserzug gehört, hat den Leuten dann erklären müssen, dass es von den Sachsentag-Veranstaltern ein „unwiderrufliches Waffenverbot“ für die Ritter und den Hofadel des Kaiserzuges, die aus historischen Gründen Schaukampfwaffen tragen, gegeben hat. „Für uns ist dieses Verbot, das laut Ordnungsamt des Landkreises für alle Teilnehmer des Festumzugs gilt, in höchstem Maße unverständlich“, sagt Arnim Schüller. Er findet es auch aus historischen Gründen bedauerlich, dass der Kaiser Karl IV. nun beim Festumzug fehlt. „Die Geschichte Löbaus ist ja eng mit dem böhmischen Königreich und Karl IV. verbunden“, so Schüller. Aus Solidarität mit den Waffenträgern im Verein habe sich der Heimatbund jedoch entschlossen, die schon erteilte Teilnahme am Festumzug abzusagen.

Das Görlitzer Landratsamt bestätigt das Verbot von Waffen oder Dekorationswaffen zum Festumzug. „Das Führen von Waffen ist grundsätzlich bei öffentlichen Veranstaltungen kraft Gesetzes verboten“, sagt Ordnungsamtsleiter Peter Hoffmann. „Es können aber Ausnahmegenehmigungen zum Führen von Waffen erteilt werden, unter anderem wenn keine Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit abzusehen sind und wenn nachgewiesen wird, dass auf die Waffen nicht verzichtet werden kann.“ Beim Tag der Sachsen sei aber durch den Veranstalter aufgrund des Sicherheitskonzeptes festgelegt worden, dass das Führen von Waffen nur an zugewiesenen Standorten, wie Westerncamps oder Mittelalterbiwaks möglich ist, so Hoffmann. Das Mitführen von Waffen auf dem gesamten Festgelände und während des Festumzuges wurde dagegen nicht erlaubt. „Das wurde den Vereinen im Vorfeld durch ein Schreiben des Organisationsbüros auch mitgeteilt“, so Peter Hoffmann. (SZ/se)

