Der Junge mit dem Fagott Niculin Schelzel holte bei Jugend musiziert eine glatte Eins. Demnächst spielt er als „Vorband“ bei Ludwig Güttler.

Niculin Schelzel besucht die Pestalozzi-Oberschule in Pirna. Am 11. März tritt er um 17 Uhr mit seinem Fagott beim Galeriekonzert im Stadtmuseum auf. © Kristin Richter

Lampenfieber? Niculin Schelzel muss schmunzeln. „Ein bisschen, aber das gehört zu jedem Konzert dazu“, sagt der 15-Jährige und legt einen Geheimtipp nach: „Wichtig ist, wenn man mal patzt, sich nichts anmerken zu lassen und einfach weiterzuspielen.“ Er muss es wissen, denn erst im Januar trat der Schüler der Musikschule Sächsische Schweiz zusammen mit Jan Reichelt und Karl Fröhlich beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Dresden auf. Das Fagott-Trio erhielt 21 Punkte, was der Schulnote Eins entspricht. Wer sich vom Können der jungen Musiker überzeugen will, sollte am 11. März das Galeriekonzert im Stadtmuseum besuchen. Dort treten die Preisträger auf.

Niculins Liebe zur Musik entwickelte sich schon im Kindergarten mit musikalischer Erziehung. Folgerichtig trat er mit acht Jahren in die Musikschule Sächsische Schweiz ein, wo er zunächst im Instrumentenkarussell Musikinstrumente ausprobieren durfte. Schließlich entschied er sich für das Fagott. „Der Klang ist etwas besonders, man kann mit den unterschiedlichen Tonlagen sehr gut Emotionen ausdrücken.“

Jan Reichelt und Karl Fröhlich sind nicht nur seine Mitspieler geworden, sondern auch seine Freunde. „Einer kann sich auf den anderen verlassen“, sagt Niculin, der auch im Orchester der Musikschule mitspielt. Im Jahr hat er rund zehn Auftritte in Pirna und Umgebung. Dabei kommt er mit Größen der klassischen Musikszene zusammen. Im Mai etwa tritt er beim Festival Sandstein und Musik im Vorprogramm für Startrompeter Ludwig Güttler auf.

Überflüssig, zu erwähnen, dass Niculin in im Fach Musik eine Eins hat. „Musik bedeutet für mich, den Gedanken freien Lauf zu lassen. Nach seinem Realschulabschluss will er das Fachabitur machen. Nicht auszuschließen, dass Niculin danach Musik studieren wird.

