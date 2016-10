Der junge Krabat ist da Der Spielplatz hat seinen Namensgeber wieder. Künstler Uwe Hohlefeld fertigte ihn, nachdem der alte morsch war.

Der neue, verjüngte Zauberer Krabat wurde am Freitagmittag aufgestellt. Die Skulptur ist auch Eiche gefertigt. © René Plaul

Seit Freitag hat der Krabatspielplatz in Kamenz sein hölzernes Wahrzeichen wieder. Künstler Uwe Hohlefeld aus Boderitz und die Holzer aus dem Haselbachtal haben sich dafür starkgemacht. Vor Wochen wurde dem Vorgänger erst ein Arm samt Zauberstab und wenig später der zweite abgenommen. Aus Sicherheitsgründen, denn sie waren morsch.

Bald stellte sich leider heraus, dass der komplette Stamm ausgewechselt werden musste. Holzer-Chef Jens Opitz bemühte sich um entsprechendes Material, einen schönen Eichenstamm. Und auch um den Antransport der neuen Skulptur. Gemeinsam mit dem Kinderschutzbund Kamenz, welcher auch der Betreiber des Platzes ist, stellten sie den neuen, jetzt deutlich verjüngten Zauberer unter den Blicken vieler neugieriger Kinder auf. Auch ein neues hölzernes Schwein reiht sich jetzt in die Riege der Skulpturen. Es schaut den jungen Zauberer übrigens so herzzerreißend an, dass man darauf wartet, Krabat würde augenblicklich seinen Gesellen wieder in die ursprüngliche Gestalt zurückverwandeln. Der neue Hingucker wird vielen gefallen.

