Der Juli ist in Sommerlaune Klärchen heizt ordentlich ein und stellt die Wetterstatistik auf den Kopf. Warum es sich trotzdem etwas anders anfühlt.

© Archiv

Auch wenn derzeit das Beständige am Wetter das Unbeständige zu sein scheint, ist der Sommer tatsächlich in super Laune. Das verrät Lars Wagner von der Wetterwarte in Zinnwald ein Blick in die Statistik. Nachdem schon der Monat Juni um mehr als zwei Grad Celsius im Vergleich zum langjährigen Mittel im Osterzgebirge zu warm war und auch die Sonne über die Maßen gestrahlt hat, setzt sich diese Tendenz fort. Bislang liegen auch die Temperaturen im Juli insgesamt mit 1,5 Grad Celsius über dem, was sonst im Durchschnitt an der Wetterwarte in Zinnwald gemessen wird. Und es wurden auch schon über 100 Stunden gezählt, an denen die Sonne geschienen hat. „Damit ist der Sommer bis jetzt schon um über vier Grad zu warm“, sagt Lars Wagner.

Auch am Donnerstag kamen die Osterzgebirgler wieder ganz schön ins Schwitzen. Die Thermometer zeigten an den Messstationen in Zinnwald 23 Grad an, in Dippoldiswalde sogar fast 29 Grad. Am Freitag soll es erneut sehr trocken werden. Das könnte zumindest wettermäßig mit der schönste Tag der Woche werden, sagt Wagner. Aber dann kommt das Wochenende und ist es erst einmal wieder mit den hochsommerlichen Gefühlen vorbei. Ab Sonnabend – so sind die Wetterprognosen – kann es dann fast jeden Tag Schauer geben. Auch mit Gewittern ist höchstwahrscheinlich zu rechnen. Von der Niederschlagsmenge, die in Zinnwald registriert wurde, liegt bisher alles im durchschnittlichen Bereich. In diesem Monat fielen 65 Liter pro Quadratmeter. Normal wären für einen Juli 97 Liter. Also gar nicht so schlecht, resümiert Lars Wagner. Für mehr Beständigkeit fehlen allerdings lang anhaltende Hochdruckgebiete. „Da können wir nur auf den August hoffen.“ Der war im vergangenen Jahr überwiegend sehr schön.

zur Startseite