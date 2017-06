Der Jugend Wille ist ihr Himmelreich Bleiben oder gehen - für viele junge Görlitzer eine schwierige Entscheidung. Dabei bewegen sie vor allem zwei Fragen: Job und Freizeit.

Natürlich ist der Untermarkt nicht immer so belebt wie bei den großen städtischen Festen und Märkten. Aber ist Görlitz deswegen auch schon eine „Stadt der Rentner“? © Nikolai Schmidt

Susanne ist in Görlitz geboren. Bis zu ihrem 20. Lebensjahr, so schildert die junge Frau im Internet, habe sie in Görlitz gewohnt. Sie habe hier genügend Freizeitaktitiväten gehabt. „Und wenn mal nichts los war, dann traf ich mich mit Freunden“, schreibt sie. 2011 zog sie nach Dresden, der schlechten Jobsituation wegen. Bei einem spannenden Jobangebot könne sie sich aber durchaus vorstellen, wieder nach Görlitz zurückzukehren. Susanne hat sich nichts auf Geradewohl so geäußert, sondern sie schrieb ihre kleine Geschichte, nachdem die Görlitzer SZ Jugendliche nach ihren Plänen gefragt hatte: Hierbleiben oder wegziehen? Seit die Antworten in der Montagausgabe standen und übers Internet auch Verbreitung fanden, reißen die Diskussionen vor allem in den sozialen Netzwerken nicht ab. Dabei zeichnen sich zwei Strömungen ab.

Die einen sehen beruflich für sich keine Perspektive in der Stadt. Sie haben entweder studiert oder anderswo einen spannenderen Job. Wie Susanne sieht es beispielsweise auch Benjamin Richter. Er stammt eigentlich aus Frankenberg in Sachsen. In die Neißestadt ist er gekommen, weil er an der Hochschule Management im Gesundheitswesen studieren kann. Ein seltener Studiengang an einer Hochschule. Bald macht er seinen Bachelor und nach diesem Abschluss steht für ihn fest: „Auch ich weiß schon sicher, dass ich Görlitz wieder verlassen werde. Vor allem, weil mir der hiesige Arbeitsmarkt nicht das bietet, was ich mir als Ziel gesetzt habe.“ Dabei sei Görlitz eine schöne Stadt, die Gegend auch. „Zum Wohnen für kurze Zeit ist es sehr angenehm“, schreibt er. Doch dann kommt Richter zum Schluss: „Für das ganze Leben stimmt einfach zu viel nicht, was natürlich auch mit der Lage zu tun hat. Schade für Görlitz und die Bevölkerung, die bleiben will oder muss.“ Was Görlitz eine Zeitlang als Werbeslogan hatte, nämlich „östlichste Stadt Deutschlands“ zu sein, kommt nun offensichtlich als Bumerang zurück.

Die aus Görlitz stammende Fotografin Elisabeth Mochner sieht es ähnlich: „Ganz ehrlich, was will man hier denn nach seinem Abi anfangen?“ Weiterbildungsangebote gebe es doch tatsächlich fast nur jenseits von Görlitz, wenn man nicht gerade Kultur- und Management studieren möchte. „Wenn man dann einmal jenseits von Görlitz gelebt hat, bietet Görlitz halt nur für Wenige noch das, was sie suchen: einen sicheren Arbeitsplatz zum Beispiel oder kulturelle Vielfalt und ein breites Veranstaltungsangebot. In Görlitz ist zwar für eine Kleinstadt schon ganz gut was los, aber es bleibt halt eine Kleinstadt, und man sieht immer dieselben Gesichter bei Veranstaltungen. Das kann man mögen, kann man aber auch blöd finden. Wenn ich mir so anschaue, wer aus meinem Jahrgang noch so in Görlitz ist, muss ich jedenfalls nüchtern feststellen, dass es unter einem Prozent aller 1990-93er sind, die ich kenne.“ Ob die Prozentzahl wirklich so niedrig liegt, spielt dabei nur eine geringe Rolle. Eine Beobachtung ist aber richtig: Tatsächlich sind viele aus den Jahrgängen 1970 bis 1995 aus Görlitz weggegangen. Als sie sich entscheiden mussten, stritten sich mehrere Jugendliche um ein- und dieselbe Lehrstelle, lockte der „goldene Westen“. In den vergangenen Jahren hat sich die Lage geändert: Mittlerweile gibt es mehr Ausbildungsstellen als Bewerber, auch offene Stellen sind vorhanden – wenngleich wenige in den Geisteswissenschaften oder im höheren Management. Trotzdem hält sich das Bild von Görlitz als einer alternden Stadt bei den Nachwachsenden, ja prägen all jene das Bild, die bereits vor Jahrzehnten die Stadt verlassen haben. So schreibt Claudia Michaelis: „Ich bin vor 28 Jahren weg aus Görlitz gegangen. Eine Rückkehr halte ich für ausgeschlossen. Schon alleine wegen der Jobsituation in Görlitz ist es unwahrscheinlich. Es ist halt eine Rentnerstadt.“ Die Frage bleibt, ob es nicht ganz natürlich ist, wenn junge Görlitzer erst einmal Erfahrungen andernorts sammeln. Das findet jedenfalls Carla Adamski. „Die Welt erkunden, dazu lernen, das ist alles legitim.“ Doch findet sie, es sollte mehr dafür getan werden, dass ein Teil wiederkommt. „Gut bezahlte Arbeitsplätze wären die Grundvoraussetzung dafür. Der Rest entwickelt sich von ganz allein.“

Einer, der zurückgekommen ist, ist Mario Förster, der mit Internet-Dienstleistungen sein Geld verdient. Er sagt: „Geile Stadt, wundervolle Umgebung, und auch Top Leute. Beste Lage in Europa, um in viele wundervolle Gebiete und Städte zu reisen. Und außerdem: drei Lebensjahre Berlin entsprechen 10 Jahre Görlitz.“ Bei anderen dreht sich die Perspektive, wenn sie eine Familie gegründet haben. Danilo Kuscher vom Kühlhaus-Verein hat beobachtet, dass „in der Altersgruppe ab 25 einige Leute in die Stadt zurückkommen oder sie ganz neu entdecken, um zu bleiben.“ Sie hätten die Schnauze voll von der ausgebuchten Großstadt und sehen hier noch Gestaltungsspielräume. Sein Fazit: „Weniger meckern, mehr anpacken und mal etwas positive Stimmung nach außen, würde die Situation verbessern. Ins Tal der Miesepeter wollen dann vielleicht doch nicht ganz so viele ziehen.“ Da ist er wieder, der Vorwurf des Pessimismus’ an die Görlitzer, wie er zuletzt auch in Veröffentlichungen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen war. Neben den Jobaussichten sind die Freizeitmöglichkeiten der andere beherrschende Tenor in der Diskussion. Doch während sich Jugendliche meist negativ äußern, ist das Meinungsspektrum anderer da eher positiv. Auch Benjamin Richter beispielsweise sagt, dass es nicht darum geht, dass hier ein absoluter Mangel an Freizeitaktivitäten bestehe. Jens Jäschke, Görlitzer von der Brüderstraße, geht etwas tiefer, wenn er schreibt: „Was sind die Erwartungen der Jugendlichen? Ich höre da raus, dass es sie in große Städte zieht. Wir können uns drehen, wie wir wollen, aber größer werden wir dadurch nicht. Vielleicht sollten die Eltern der die Stadt bemängelnden Kinder ihren Kindern mal etwas aus ihrer Jugend erzählen. Wie man sich zu unserer Zeit beschäftigt hat, ohne Langeweile zu bekommen.“Ist also alles eine Frage des Anspruchs? Lisa Siedler schreibt: „Ich kann mich über Görlitz nicht beschweren, aber als Dorfkind ist man vielleicht auch einfach genügsamer.“

Der Stadträtin von den Piraten, Cindy Rosenthal, fehlt mehr Nachtleben. „Das Einzige, was für mich als richtige Party durchgeht, ist die After School Party in der Landskron Kulturbrauerei, die allerdings auch immer nur vor den Ferien stattfindet. Jugendliche in Görlitz haben wenig Chancen, ihr Teenagerdasein richtig auszukosten.“ Tony Reichelt stimmt ihr zu: „Guckt man ab 21 Uhr aus dem Fenster, sieht man nichts. Keinen Menschen, wenn man gelegentlich mal ein Auto sieht, ist das viel.“ Für Frau Rosenthal ist klar: Görlitz ist mit seiner netten historischen Innenstadt eher eine Stadt der älteren Generation. Einer aus dieser älteren Generation, Martin Pescheck, findet das gar nicht schlimm und schlägt vor: „Wenn in Görlitz überwiegend Menschen über 40 und älter leben, sollte man die eventuell doch auch mal fragen. Sie haben sich dieses Recht wohl ehrlich erarbeitet und zwar teilweise unter Bedingungen, die sich die befragten ,jungen Leute’ kaum noch vorstellen können“. Doch wie das mit Verallgemeinerungen ist, sie müssen nicht immer stimmen. Die 21-jährige Joann Gräfe lebt seit ihrer Geburt in Görlitz. Und sagt: „Ich würde nicht unbedingt hier wegziehen wollen. Ich hab’ hier alles, was ich brauche.“

