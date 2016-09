Der jüngste Rennfahrer Pocketbike-Fahrer sausen wie die Großen über den Asphalt. Der neunjährige Marlon Gregur ist dabei erstklassig.

Volle Konzentration. Doch wenn der Motor heult, ist Marlon Gregur hellwach. © Matthias Rietschel Volle Konzentration. Doch wenn der Motor heult, ist Marlon Gregur hellwach.

Der Neunjährige legt sich auf seinem Pocketbike gekonnt in die Kurve und fährt den anderen meist davon.

Nach dem Sieg geht es wie im Erwachsenen-Rennsport aufs Treppchen. Zur Belohnung gibt es Kindersekt.

Auf der Rennstrecke geht es richtig zur Sache. Da unterscheiden sich die Bilder vom Pocketbike-Wettkampf kaum von der MotoGP-Weltmeisterschaft, der Königsklasse des Motorradrennsports. Auch wenn die Pocketbikes – Taschenräder – als Zweitakt-Motorräder gerade mal 20 Kilo leicht sind und sechs PS auf den Asphalt bringen. Die MotoGP-Bikes dagegen, Prototypen mit Viertaktmotoren und ab 157 Kilo schwer, leisten rund 265 PS. Doch von welcher Maschine auch immer die Rede ist, Marlon Gregurs Augen leuchten, wenn es ums Motorradfahren geht. Für den Neunjährigen das Wichtigste auf der Welt. Im Keller des Familienhauses in Radebeul hat sein kleines Motorrad einen festen Platz.

Seit er im Fernsehen die Pocketbikes gesehen hat, war für ihn klar: Das will er auch. Immerhin können schon die kleinen Bikes über 100 km/h schnell werden. Und diese Schnelligkeit ist es, die Marlon so begeistert an dem Sport.

Vater Ralf Gregur weiß genau, dass die Geschwindigkeit seinen Sohn schon immer angezogen hat. Vor fast zwei Jahren saß er das erste Mal auf einem Pocketbike, drehte die ersten Runden in einer Karthalle. Damals war es ein Schnupperkurs des AMC Sachsenring e.V.

Diese Saison ist Marlon schon nach sieben Rennen vorzeitig Sieger im ADAC-Pocketbike-Cup, ist rechnerisch nicht mehr einzuholen gewesen. Ob er im achten und letzten Rennen ganz entspannt ist? Nein, denn er will mit seinem Motorrad unbedingt schneller sein als die leistungsstärkeren tschechischen Blata-Maschinen, die im selben Rennen fahren, aber eine eigene Wertung haben.

Die Familie zeigt Bilder und Videos von ihrem Jüngsten, wie er über eine Rennstrecke flitzt. Besonders spektakulär: Die Kurven, wo Marlon seitlich vom Sitz rutscht und die Knieschoner über die Strecke schleifen. Er kann, sagt sein Vater, fast ungebremst mit 80 km/h in die Kurve gehen.

Es gehöre einerseits viel Verdrängung dazu, um das Unfallrisiko nicht die ganze Zeit im Kopf zu haben, sagen die Eltern. Doch andererseits vertrauen sie Marlons Talent. Ein Rennwochenende beginnt für die Familie am Donnerstagmittag. Auto, Sachen, Wohnwagen – alles muss mit, zählt Marlon auf. Und natürlich darf das „Pocky“ nicht fehlen. Dann fahren die Eltern, manchmal auch der ältere Bruder, zu den Rennstrecken, die sich in der ganzen Republik befinden. Der Wohnwagen wird neben der Strecke aufgestellt. Am nächsten Tag trainiert Marlon noch mal, bevor er am Samstag nach einer Vorrunde gegen zehn andere antritt.

Die Rennen erlebt Marlon so: Er verabschiedet seinen Vater wenige Minuten vor dem Start, konzentriert sich auf die Strecke. Während er fährt, denke er eigentlich nur daran, dass er als Erster über die Ziellinie kommen will. Wenn er so spricht, klingt er deutlich älter als neun Jahre. Dabei ist er ein zierlicher blonder Junge, dem das Basecap mit dem Namen seines Idols, Motorradweltmeister Marc Márquez, noch etwas zu groß ist.

Ohne den Einsatz seiner Eltern wäre der Motorradsport für Marlon nicht machbar. Einmal in der Woche fahren sie ihn zum Training nach Plauen oder Lichtenberg, sein Vater das Motorrad wartet und repariert. Für die Rennen setzen beide ihren Urlaub ein, um den Sohn neben der Rennstrecke zu unterstützen. Marlons Mutter betont: „Mir ist das wichtig, dass die Kinder an allem, was sie tun, Spaß haben, dass das nicht in Arbeit ausartet.“

Für seine Zukunft zieht Marlon zwei Optionen in Betracht. Entweder Motorradrennfahrer werden oder Erfinder. Seine Idee: Die Energie der Blitze als Strom nutzen. Und mit dem verdienten Geld will er natürlich Motorrad fahren. Bis dahin drückt Marlon wie andere Grundschüler die Schulbank. Seine restliche Zeit gehört dem BMX-Rad, den Pokémonkarten, dem Schlagzeug oder seinem Eishockeyverein. Doch Motorrad fahren geht ihm über alles.

Trotzdem wird Marlon wahrscheinlich in der nächsten Saison eine Zwangspause einlegen müssen. Wegen seines frühen Sieges darf er im Pocketbike-Cup nicht mehr starten, ist aber für die nächste Motorradklasse noch zu klein. Auch ist nicht sicher, ob der finanzielle Aufwand – eine größere Maschine kostet ungefähr 5 000 Euro – machbar ist. Die Familie sucht deshalb nach Sponsoren, die Marlon finanzieren, damit er weiter über die Strecke fliegen kann, wo andere nur fahren.

