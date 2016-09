Der Jüngste paddelt sich nach vorn In Zeitz siegten die Favoriten und ein Newcomer aus Meißen.

Aeneas Heinecke zeigt mit sechs Jahren schon enormes fahrerisches Können und heimste zwei Siege ein. © privat

Zahlreiche tolle Ergebnisse erreichten die Meißner Slalomkanuten am vergangenen Wochenende in Zeitz-Haynsburg bei der offenen Landesmeisterschaft und einem Lauf zur Mitteldeutschen Meisterschaft. Erfolgreichste Teilnehmerinnen aus Meißen wurden zum wiederholten Mal die B-Mädchen Helene Schneider und Lena Götze. An beiden Tagen landeten sie einen Doppelsieg im Rennen der weiblichen Schüler B im C1, siegten bei den weiblichen Schülern im C2, wurden Zweite im Teamwettbewerb 3xC1 mit Kimberley Rappe aus Radebeul. Helene wurde an beiden Tagen zweite bei den weiblichen Schülern im K1. Lena gelang am Sonntag in diesem Rennen der Sprung auf den 3. Platz knapp hinter ihrer Vereinskameradin.

Ebenfalls zwei Siege holte Aeneas Heinecke im Rennen der jüngsten Starter, der Bambinis, der durch eine außergewöhnliche Fahrweise bereits in diesem Alter auf sich aufmerksam machte. Am Sonntag steigerte sich Til Fröhlich bei den Schülern B im C1 und gewann das Rennen, nachdem er am Sonnabend den 3. Platz erkämpft hatte. Weitere dritte Plätze gab es an beiden Tagen für die C2-Boote Schumann-Fröhlich (männl. Schüler A) und Schmidt-Jahn (männl. Schüler B).

Erfolgreich schnitten auch die Boote der RG Sachsen ab. Baumann-Wiedemann siegten an beiden Tagen im Mixed C2 der Leistungsklasse, Rappe-Streck belegten im Mixed C2 der Schüler einen 3. Platz und die Mannschaft Heinecke-Wiedemann-Streller wurde bei den Herren 3 x C1 dritter. (SH)

zur Startseite