Floorball Der Jubel des Außenseiters Der UHC Döbeln bezwingt den Tabellenzweiten in der Overtime.

Nach ihrem Sieg in der Verlängerung freuten sich die Floorballer des UHC Döbeln mit ihren Fans. © Dietmar Thomas

Döbeln. Das war nichts für schwache Nerven. Im letzten Spiel des Jahres hat der UHC Döbeln in der 2. Bundesliga Staffel Südost am Sonnabend in der Stadtsporthalle Döbeln den Tabellenzweiten Unihockey Igels Dresden nach einem dramatischen Spielverlauf in der Verlängerung mit 9:8 bezwungen. Damit stellten die Muldenstädter wieder den Anschluss zu Platz drei her.

In einem Match, in dem alle drei Drittel unentschieden endeten, schien Anfang des dritten Durchgangs eine Vorentscheidung zu fallen. Magnus-Ernst Scholz hatte seine Farben mit drei Treffern in Serie 7:4 in Führung gebracht. Doch umgehend fanden die Elbestädter ins Spiel zurück und egalisierten den Rückstand. Da es nach Ende der 60 Minuten 8:8 stand, musste die Entscheidung in der Verlängerung herbeigeführt werden. Spielertrainer und Kapitän Maximilian Thomas war es dann vergönnt, in der 63. Minute den entscheidenden Treffer zu markieren. Der Rest war Jubel des Außenseiters und seiner Fans, über den eher unerwarteten Heimsieg. An diesen soll am 13. Januar angeknüpft werden, wenn die Döbelner bei Tabellennachbar SC DHfK Leipzig ran müssen. (DA/dwe)

