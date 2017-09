Der Joker Tim Döke unterstützt Sportvereine, organisiert Jugendcamps, hilft Flüchtlingen. Über seine Arbeit spricht der junge Bautzener gern – nur prahlen will er nicht.

Die Sportgeräte am Bautzener Theater möchte Tim Döke auf jeden Fall ausprobieren. Wenn er denn Zeit dafür findet. Gleich in mehreren Vereinen engagiert sich der 23-jährige Bautzener ehrenamtlich. Dafür gab es jetzt sogar einen Preis. © Uwe Soeder

Er hat sich den Platz vorm Theater ausgesucht. Dort, wo die neuen Sportgeräte stehen, kommen für Tim Döke gleich zwei Dinge zusammen. Die Geräte hat der Bautzener Lions-Club gesponsert. In dessen Nachwuchsorganisation, dem Leo-Club, engagiert sich der junge Bautzener schon seit Jahren. Es ist aber auch ein wichtiger Ort für ihn, weil die Bautzener mit den Geräten Sport treiben können. Und Sport ist das Thema, für das sich der 23-Jährige besonders gern einsetzt. Erst vor ein paar Wochen würdigte sogar das Sächsische Innenministerium seine Arbeit. Für seinen Einsatz beim Kreissportbund bekam Tim Döke den „Joker im Ehrenamt“ verliehen, eine der höchsten Auszeichnungen, die es für Ehrenamtliche im Bereich Sport gibt.

Nun könnte er mit seinen Taten prahlen oder sich ausruhen. Doch der Bautzener geht einen anderen Weg. Wenn er über sich erzählen soll, spricht er lieber von anderen. Wird Tim Döke gefragt, was er in den vergangenen Jahren geleistet hat, dann lobt er das Team, das ihm half. Spricht man Tim Döke darauf an, dass er ein Vorbild für andere ist, dann erzählt er von den vielen Menschen im Landkreis, die ehrenamtlich die Sportvereine am Laufen halten. Der junge Bautzener will nicht den Super-Engagierten raushängen lassen. „Ich möchte einfach die freie Zeit, die ich habe, sinnvoll nutzen“, sagt er.

Wer wissen will, woher sein Engagement kommt, muss ins Jahr 2007 zurückreisen. Damals war Tim Döke 14 Jahre alt und lebte in Auritz. Statt sich zu langweilen und über das Dorf zu meckern, organisierte er einen Grillabend für Jugendliche. Drei Jahre später, Tim Döke absolvierte gerade ein freiwilliges Jahr bei der Stadtverwaltung, fragte man ihn, ob er sich nicht um das Jugendsportlerfest der Partnerstädte kümmern will. Der Bautzener zögerte nicht lange. Kurze Zeit später schlug ihn der Chef des Kreissportverbundes vor, sich in der Sportjugend zu engagieren. Wieder waren Herzblut und Organisationstalent gefragt und wieder willigte Tim Döke ein.

Alles in der Freizeit

Inzwischen führt der Bautzener die Sportjugend an, organisiert Feste und Camps für Jugendliche, hört sich die Probleme der Vereine in Bautzen an. Und das alles in seiner Freizeit. Eigentlich arbeitet der gelernte Verwaltungsfachangestellte bei der Stadt Bautzen. Doch auch nach Feierabend ist sein Terminkalender voll. Da bleibt nicht viel Zeit für sich und seine Freunde. Doch das hält ihn nicht davon ab, weiterzumachen. Auch, weil er weiß, wie wichtig seine Arbeit ist. „Sport bringt die Menschen zusammen. In einem Team kommt es nicht darauf an, ob man Oberschüler oder Gymnasiast ist“, erklärt er.

Als Mitglied eines Sportvereins lernt man, gemeinsam zu gewinnen, aber auch gemeinsam zu verlieren. Tim Döke weiß, wie sich das anfühlt. Als Schwimmer hat er zwar eine Sportart gewählt, bei der es auf Einzelkämpfer ankommt. Aber er war auch Mitglied einer Faustball-Mannschaft. Kein Wunder also, das Sport sein erster Gedanke war, als 2014 immer mehr Flüchtlinge nach Bautzen kamen. Als noch alle rätselten, wie man die Asylbewerber integrieren kann, schnappte sich Tim Döke seinen Volleyball und lief zum Spreehotel. Er spielte mit den Geflüchteten. Später bot er regelmäßig Trainings an.

Stolz auf das Erreichte

Auch als Pate half der damals 18-Jährige, begleitete Flüchtlinge zum Beispiel bei Behördengängen. Schon ein halbes Jahr später war er ein gefragter Experte. Andere Flüchtlings-Paten wollten wissen, was sie beachten müssen. „Es war eine intensive Zeit. Ich bin stolz darauf, was wir geschafft haben“, sagt er. Mit vielen Geflüchteten, denen er damals half, hält er noch Kontakt. Erst neulich hat einer einen Imbiss in Leipzig eröffnet. „Wenn ich mal dort bin, schaue ich auf jeden Fall vorbei“, erklärt er.

Gern besucht Tim Döke andere Städte, nur leben will er dort nicht. Wenn er auf Reisen ist, schwärmt er von Bautzen. Wenn Freunde ihn besuchen, präsentiert er stolz seine Stadt. Dass die in letzter Zeit eher mit den negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam machte, schmerzt ihn sehr. Döke möchte die rechten Tendenzen in der Stadt nicht kleinreden. „Aber ich bin eine Person, die sich engagiert, und kann natürlich durch die Straßen laufen, ohne mit Flaschen beworfen zu werden“, sagt er und fügt energisch hinzu: „Ich liebe Bautzen.“

