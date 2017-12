„Der Job ist nichts für zartbesaitete Gemüter“

Restaurantleiterin Stefanie Werner und Küchenchef Andreas Vater am Vorabend der Eröffnung des Restaurants „Haus des Müllers“ auf dem Gelände der Krabatmühle Schwarzkollm am 28. Juni 2017. Jetzt herrscht dort Weihnachtsbetrieb – wie überall in der Region.Foto: Uwe Schulz © Uwe Schulz

Am 29. Juni dieses Jahres, einem Donnerstag, nahm das „Haus des Müllers“ in der Schwarzkollmer Krabatmühle den Probebetrieb auf, „Scharfer Start“ mit Mittags- und Abendtisch war am 11. Juli. Andreas Vater ist seit dem 1. Mai hier tätig, betrieb bis zur Eröffnung des „Hauses des Müllers“ das Imbiss-Geschäft. Nun, nach einem halben Jahr, ist die kulinarische Seite des Schwarzkollmer Ensembles bestens etabliert. Da darf man auch mal nachfragen, wie’s jetzt im Advent läuft.

Herr Vater – als gastronomischer Leiter des Krabatmühlen-Restaurants können Sie mir sicher erzählen, was derzeit so los ist in Ihrer Lokalität. Da werden sicher viele Weihnachtsfeiern veranstaltet. Hand aufs Herz: Ist der Stress in der Vorweihnachtszeit in der Küche größer als sonst?

Sagen wir es mal so: Stress ist etwas, was man sich durch mangelnde Organisation selbst beschert. Die Arbeit ist halt jetzt sehr von den Weihnachtsfeiern geprägt.

Was bedeutet die Vorweihnachtszeit für Sie?

Für mich persönlich ist das eine Zeit wie jede andere auch. Man steht in der Küche und kocht. So einfach ist das.

Und wie lange arbeiten Sie in diesen Wochen in der Küche?

So lange, wie man gebraucht wird. Und das kann schon lange gehen.

Sie sind seit Ihrem 16. Lebensjahr als Koch tätig. Ist die Vorweihnachtszeit die Zeit, in der die kulinarischen Wünsche der Gäste mitunter besonders ausgefallen sind?

Also die Wünsche der Gäste sind nicht anders als zu anderen Zeiten. Was möglich ist und organisiert werden kann, das wird von uns aber immer realisiert.

Es ist allgemein bekannt, dass in den Restaurants der Ton in der Küche zu Hoch-Zeiten wie der Vorweihnachtszeit schon mal etwas rau ist. Muss man als Koch, als Mitarbeiter eine besondere Stressresistenz haben, um in diesem Job dauerhaft bestehen zu können?

Auf alle Fälle ist dieser Job nichts für schwache Nerven und zartbesaitete Gemüter.

Wie läuft derzeit ein Tag bei Ihnen ab?

Nicht sehr ungewöhnlich. Frühmorgens aufstehen, einen besonders starken Kaffee trinken, dann bringe ich meinen Sohn in die Schule. Im Anschluss daran geht es zur Arbeit. Nach Feierabend gibt es meist noch ein Glas Wein, gelegentlich schaue ich noch in ein Buch oder rauche eine schöne Zigarre, dann geht es ins Bett. Und am nächsten Tag wiederholt sich alles.

Wenn man so lange wie Sie in der Küche steht und zu oft meist später Stunde Feierabend hat – wie lange braucht es, um von einem anstrengenden Tag wieder halbwegs „runterzukommen“?

Das braucht schon eine Weile. Bei mir dauert das im Schnitt ein bis zwei Stunden.

Wenn Sie mit Freunden oder der Familie in der Vorweihnachtszeit ein Restaurant besuchen, fühlen Sie gelegentlich mit den Kollegen in der Küche mit?

O ja, auf jeden Fall. Ich habe dann immer vor Augen, was da gerade so in der Küche abläuft.

Arbeiten Sie auch an den Weihnachtsfeiertagen im „Haus des Müllers“ in der Schwarzkollmer Krabatmühle ?

Ja. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag stehe ich in der Küche, der Heiligabend gehört aber der Familie.

Kochen Sie eigentlich daheim auch oder lassen Sie sich da auch mal gerne von Ihrer Frau bekochen?

Meine Frau und meine Kinder genießen es, wenn ich zu Hause koche. Allerdings, das ist unbedingt festzuhalten, kocht meine Frau ebenfalls sehr gut.

Wie erholen Sie sich von Ihrem beruflichen Alltag?

Mit meiner Familie, die ist mein Ruhepol. Vor allem in diesen Tagen. Und ich arbeite viel an meinem Haus.

Haben Sie ein Lieblingsgericht, das an Weihnachten bei Ihnen auf den Tisch kommt; also nicht im Restaurant, sondern auf der privaten Tafel?

Habe ich. Das ist ganz klar eine schöne Gans mit Rotkohl und Klößen an Heiligabend. Und am darauffolgenden Tag, also am 25. Dezember, ein leckerer Linseneintopf, zubereitet von meiner Frau.

Gespräch: Rainer Könen

„Haus des Müllers“: in der Krabatmühle Schwarzkollm am Koselbruchweg 22

Öffnungszeiten der Gaststätte: Di-Sa 11.30-14 Uhr und 17.30 Uhr-21.30 Uhr, So 11.30-17 Uhr

Telefon 035722 951900

www.krabatmuehle.de

zur Startseite