„Der ist völlig normal“ Die Dresdnerin Steffi Schröter durfte Udo Lindenberg in Riesa treffen. Dort konnte sie erleben, wie Udo wirklich ist.

Am liebsten würde sie ihrem Idol die ganze Tour über hinterherreisen. Die Dresdnerin Steffi Schröter kann noch immer nicht fassen, was sie jüngst in Riesa erleben durfte: Bei einer Radio-Aktion hatte die 53-Jährige ein Treffen und einen Bühnenauftritt mit Udo Lindenberg gewonnen. Dafür musste sie nur den im Radio angespielten Lindenberg-Song „Cello“ weitersingen. Gar kein Problem. Steffi ist seit ihrer Studienzeit von Udo Lindenberg angetan. Zusammen mit einer Kommilitonin hat sie abends immer Kassetten von ihm gehört. Sie kennt alle Lieder auswendig. „Vor dem Singen hatte ich keine Angst. Ich hatte nur Angst, dass ich nicht durchkomme und das nicht gewinne“, sagt sie.

Nach ihrem Treffen mit Udo in Riesa berichtet Steffi: „Der ist völlig normal.“ Er sei ein lockerer Typ. „Er hat mir Fragen gestellt, war sehr interessiert.“ Das Konzert besuchte Steffi zusammen mit ihrem besten Freund Ingo. Ob er auch mit auf die Bühne dürfe? Das Konzertteam steckte ihnen zwei Backstage-Pässe zu.

Für den Song „Candy Jane“ kletterten die beiden dann zu Udo und seinem Panikorchester auf die Bühne und sangen mit. „Durch das Scheinwerferlicht sieht man die Leute im Publikum gar nicht“, sagt sie. „Aber dafür die ganzen Leute auf der Bühne.“ Am Ende klatschte Udo mit allen ab – und Steffi umarmte er sogar, erzählt sie völlig begeistert. „Das ist ja Udo Lindenberg, ich meine, das muss er ja eigentlich gar nicht.“ Ein perfektes Ende eines perfekten Abends.

Genug hatte Steffi Schröter deswegen aber noch längst nicht und reiste auch gleich noch zum nächsten Konzert nach Leipzig. Ein richtiger Fan eben.

