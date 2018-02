Der Investor rechnet noch Elf Häuser sollen an der Straße nach Dresden gebaut werden. Billig ist das nicht.

Großenhain. Der Entwurf für das Wohngebiet Zschauitzer Landstraße steht und ist vom Stadtrat beschlossen. Ausgelegt werden die Unterlagen allerdings nicht mehr im März. Investor Wolfgang Bothur hat sich Zeit erbeten, um noch einmal zu rechnen. Alle Kosten müssen jetzt auf den Tisch, für das neue Spielgerät, die Leitungen, die Lärmschutzwand. Bothur hatte wohl auch gehofft, ein kleines städtisches Grundstück noch günstig erwerben zu können, quasi als Ausgleich für die zwei fehlenden Bauplätze durch den Spielplatz. Doch das will die Stadt ausschreiben, versicherte Stadtbaudirektor Tilo Hönicke gestern noch einmal.

Nun werden die Pläne frühestens ab April öffentlich ausgelegt, dann erst käme der Beschluss des Bebauungsplans. Mit einem Baustart wäre dann wohl nicht im Frühsommer, sondern fast im Herbst zu rechnen. Das wiederum dürfte ausgerechnet Immobilienmakler Maik Lehmann vom Heideblick nicht ganz ins Konzept passen. Maik Lehmann hatte Immobilienmakler Jörg Heller, der die Grundstücke in Zschauitz vermarktet, jetzt eine gemeinschaftliche Vermarktung von Zschauitz angeboten. So wollen es beide jetzt auch handhaben. Hintergrund ist, dass es für Bauwillige immer noch eine andere Option gibt, preislich wie auch terminlich.

Erste Lärmwand an Eigenheimen

Elf Eigenheime sollen hier gebaut werden. Interessenten gibt es bereits. Kaufverträge werden aber erst unterschrieben, wenn der B-Plan genehmigt ist und die Grundstücke eingemessen sind. Sonst würden die Käufer später beim Eintragen der konkreten Flächen noch einmal beim Notar Geld bezahlen. Außerdem will der Investor vorher alles beschlossen haben. Der Standort ist eigentlich eine kleine, feine Abrundung des schon vorhandenen Wohngebietes. Dennoch hatte es von Beginn an viele Diskussionen gegeben. Vor allem um besagten Spielplatz, wo er nun hin soll und ob die halbierte Fläche von etwa 2400 Quadratmetern ausreichend ist.

Auch Fragen der Regenentwässerung, der Wegeführung und des Lärmschutzes standen bei den Zschauitzern ganz oben auf der Liste. Gerade die Staatsstraße erforderte da eine tiefergehende Betrachtung und mündete in dem Ergebnis, dass hier eine Lärmschutzwand her muss. Fast wäre die gar nicht nötig gewesen, nämlich dann, wenn das Verkehrsamt des Landkreises zugestimmt hätte, die Tempo 70 von Dresden/Lenz kommend auf Tempo 50 wie auf der Gegenseite herunterzustufen, wie Schall-Gutachter Lothar Förster feststellte. Das allerdings war nicht gewollt. Und so muss sich der Investor damit anfreunden eine 110 Meter lange und drei Meter hohe Lärmschutzwand entlang der S 81 zu errichten, die so Tilo Hönicke im letzten Stadtrat wörtlich, „so gestaltet sein sollte, dass es nicht ganz so weh tut“. Varianten gibt es dafür viele.

Begrünt soll sie sein, individuell von den Häuslebauern, denn die Lärmschutzwand wird ihnen mit verkauft. Das wiederum war ausdrücklich Bedingung der Stadt Großenhain, die ihrerseits keinen Spielraum sah, künftig auch noch eine begrünte Lärmschutzwand zu pflegen. Grüne Liga und Nabu Sachsen finden es in ihren Stellungnahmen ein „merkwürdiges Vorgehen, den Schallschutz dem Bauherrn aufzuerlegen“. Das wäre in Großenhain neu. In anderen Städten wie Weinböhla oder Coswig ist das bereits ein übliches Verhalten der Kommunen.

