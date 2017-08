Der Internetausbau geht weiter Diese Woche gibt es Fördergelder für Dipps, dann kommen Planung und Ausschreibung. Der Zeitplan für schnelles Internet.

© dpa

Die Stadt Dippoldiswalde bekommt 881 700 Euro Fördergelder für den Ausbau des schnellen Internets, informierte CDU-Bundestagsabgeordneter Klaus Brähmig. Eigentlich war ein Wahlkampftermin geplant, zu dem Bundesverkehrsminister Alexander Dobrinth (CSU) am Donnerstag nach Pirna kommen sollte, die Bescheide übergeben. Doch der hat keine Zeit dafür, jetzt macht das der Briefträger.

Für die Stadt Dippoldiswalde können damit die konkreten Arbeiten am Breitbandausbau beginnen. Das heißt, dieses Jahr werden die Planung und die Ausschreibung der Arbeiten stattfinden, wie Peter Antoniewski, der Baubeigeordnete der Stadt, informierte. Im Frühjahr 2018 ist dann mit dem Beginn der Bauarbeiten zu rechnen.

Schrittweise werden dann die weißen Flecken, die es noch in der Kernstadt gibt, sowie die unterversorgten Ortsteile an das schnelle Internet angeschlossen. Eingesetzt wird dabei eine Technik, die Glasfaserleitungen bis zu den Häusern bringen wird. Der Ausbau wird auch Ortsteile wie Hennersdorf oder das Oberdorf von Reichstädt erreichen, wo das Internet bisher arg lahmt. In diesen Ortsteilen wird der Internetausbau gefördert, weil er für die Anbieter nicht wirtschaftlich wäre. In anderen Teilen von Dippoldiswalde hat die Telekom aus eigenen Mitteln den Ausbau betrieben. In der Kernstadt laufen die Bauarbeiten zurzeit, in Paulsdorf sind sie letztes Jahr abgeschlossen worden.

zur Startseite