Perspektiven Der Inhalt zählt Wahlprogramme sind besser als ihr Ruf, zeigt ein Vergleich: Sie machen die Unterschiede zwischen den Parteien klar und werden oft sogar umgesetzt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Rechte Tasse, linke Tasse: Was drin ist, schmeckt durchaus nicht immer gleich, sagt die Politikwissenschaft. © SPD/CDU/Colourbox/SZ-Montage Rechte Tasse, linke Tasse: Was drin ist, schmeckt durchaus nicht immer gleich, sagt die Politikwissenschaft.

Nicolas Merz, geboren 1984 in Bietigheim-Bissingen, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Manifesto-Projekt am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).

Sven Regel, geboren 1982 in Berlin, ist ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter im Manifesto-Projekt.

Wahlprogramme ähneln dem Versuch, eine eierlegende Wollmilchsau zu züchten. In monate- oder gar jahrelangen Prozessen werden sie entworfen, diskutiert, kritisiert und schließlich verabschiedet, um die gesamte Partei hinter dem Programm zu vereinen und für den Wahlkampf zu mobilisieren. Die Programme stellen die Unterschiede zu anderen Parteien heraus und dienen so der Profilbildung. Zudem soll das Wahlprogramm bei Wählerinnen und Wählern für die Partei werben und sie von deren Politik und Kompetenz überzeugen. Nach der Wahl sollen Programme wiederum als Richtschnur für das Handeln von Parlamentariern und gegebenenfalls der Regierung dienen.

Wahlprogramme genießen allerdings keinen besonders guten Ruf. So tauchen in der öffentlichen Debatte immer wieder drei kritische Argumente gegen Wahlprogramme auf. Es wird in Zweifel gezogen, dass sich Parteien an ihre Wahlversprechen halten. Was Parteien vor der Wahl ins Programm schreiben, interessiere sie nach der Wahl nicht mehr. Außerdem wird eingeworfen, dass der Anteil der Wähler, die Wahlprogramme lesen, verschwindend gering sei. Ihre Inhalte seien somit den wenigsten Wählern bekannt. Die Wahlentscheidung für oder gegen eine Partei könne dann auch nicht auf den programmatischen Vorschlägen der Parteien beruhen. Schließlich wird angeführt, dass sich Programme – insbesondere der großen Parteien – kaum noch voneinander unterscheiden. Beispielsweise wird der CDU in den letzten Jahren eine „Sozialdemokratisierung“ vorgeworfen, die programmatische Unterschiede zur SPD verschwinden lasse.

Diese Einwände lassen sich entkräften, und zwar auf Grundlage des aktuellen Forschungsstands zu Wahlprogrammen und den Arbeiten des seit Jahrzehnten am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) angesiedelten Manifesto-Projekts, in dem Wahlprogramme vergleichend analysiert werden.

Laut Umfragen sind 80 Prozent der Bevölkerung überzeugt, dass sich Parteien nicht an ihre Wahlversprechen halten. Zu diesem Misstrauen hat vermutlich das Brechen einiger zentraler Wahlversprechen beigetragen. So versprach beispielsweise die SPD im Bundestagswahlkampf 2005, die Mehrwertsteuer nicht zu erhöhen. Die CDU hingegen hielt eine Erhöhung um zwei Prozent für notwendig. Im Koalitionsvertrag einigten sich die beiden Parteien sogar auf eine Erhöhung um drei Prozent.

Die Forschung zeichnet ein anderes Bild. Parteien können trotz Kompromissen in Koalitionsregierungen zwischen der Hälfte und zwei Drittel ihrer Versprechen umsetzen. Die Betonung bestimmter Themenbereiche in den Wahlprogrammen der Regierungsparteien signalisiert die Bereitschaft, diese Themen im Haushalt zu stärken und mehr Geld für sie bereitzustellen. Auch Parteien, die nach der Wahl in der Opposition landen, bleiben sich und ihren Wahlprogrammen in ihren parlamentarischen Reden treu.

Dem Vorwurf, Wahlprogramme würden von den Wählern nicht gelesen, lässt sich zunächst nur begrenzt widersprechen. Die Leserschaft von Wahlprogrammen ist vermutlich sehr klein. Eine vollständige Lektüre der Wahlprogramme aller etablierten Parteien ist inzwischen zu einer Mammutaufgabe geworden. Die Länge deutscher Wahlprogramme hat seit den ersten Wahlen in der Bundesrepublik fast kontinuierlich zugenommen. Heute haben die Programme nicht selten die Länge eines Buches.

Ein vollständiges Durchlesen ist jedoch gar nicht notwendig, weil die wichtigsten Inhalte über zahlreiche Kanäle indirekt vermittelt werden. So werden Positionen der Parteien in der Wahlkampagne auch in Form von Flyern und Broschüren der Öffentlichkeit präsentiert. Zudem veröffentlichen Parteien neben ihren Wahlprogrammen verschiedene Versionen für unterschiedliche Wählergruppen: Kurzfassungen, die inzwischen fast alle Parteien erstellen, Programme in leichter Sprache oder Programme in Form von Videos.

Die Inhalte der Programme – insbesondere deren Kernaussagen – werden auch von den Medien aufgegriffen. Die unterschiedliche Themensetzung und Positionierung der Parteien schlägt sich in der Berichterstattung schon dadurch nieder, dass Parteien öfter zu jenen Themen sprechen, die ihnen selbst wichtig sind. Nicht zuletzt tragen Onlineplattformen wie der millionenfach genutzte Wahl-O-Mat dazu bei, dass die Programmatik der Parteien den Wählern leicht zugänglich gemacht wird.

Ob die Agenda 2010 der SPD in den 2000er-Jahren oder die Kehrtwende der CDU bei der Atomkraft – die Positionen der Parteien scheinen sich bei vielen Sachfragen anzunähern. Ob und inwiefern sich Wahlprogramme unterscheiden, ist eine Frage, die in vielen Variationen seit Jahrzehnten am Wissenschaftszentrum Berlin empirisch beantwortet wird. Das Manifesto-Projekt ist ein Langfristforschungsprojekt, das seit über 35 Jahren Wahlprogramme aus mittlerweile mehr als 50 Ländern weltweit analysiert, die zumeist bis 1945 zurückreichen.

Seit über 25 Jahren ist das Projekt am WZB angesiedelt und verfügt über ein großes Netzwerk an Länderexperten, die Wahlprogramme sammeln und nach einem gemeinsamen Schema analysieren. Im Mittelpunkt der Analyse steht die einheitliche Messung von Themensetzung und Positionierung der Parteien. Die Daten des Manifesto-Projekts finden in der Wissenschaft eine breite Verwendung und sind Grundlage von Hunderten politikwissenschaftlichen Publikationen.

Eine Analyse der zu den Bundestagswahlen zwischen 1998 und 2013 veröffentlichten Wahlprogramme der etablierten Parteien zeigt, wie sehr sie sich unterscheiden. Dabei ist die AfD in der Untersuchung bislang nicht berücksichtigt, da sie nicht im Bundestag vertreten ist. Der Wohlfahrtsstaat erfährt von allen Parteien große Aufmerksamkeit – deutlich mehr als die anderen Themen. Hinsichtlich der Positionierung zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede.

Die FDP ist die einzige Partei, die sich alles in allem eher für einen Rückbau des Wohlfahrtsstaats ausspricht. Die Linkspartei ist stärkster Befürworter eines Ausbaus des Wohlfahrtsstaats. Dies zeigt sich an der deutlichen Positionierung und starken Betonung. Grüne und SPD unterscheiden sich eher in der Betonung als in der Positionierung zu diesem Thema. Die Union positioniert sich zwischen FDP und SPD, betont das Thema jedoch am wenigsten.

Hinsichtlich der gesellschaftlichen Wertvorstellungen unterscheiden sich die Parteien ebenfalls stark. Die Union nimmt eine deutlich konservative Position ein und unterscheidet sich damit von den anderen Parteien. Gleichzeitig ist sie auch die Partei, die dem Thema die größte Bedeutung beimisst. Allerdings nimmt die Betonung konservativer Wertvorstellungen der CDU seit 2005 ab, was die vielfach diskutierte Modernisierung der Union widerspiegelt; dabei sind die aktuellen Programme von 2017 wie gesagt in der Untersuchung noch nicht berücksichtigt. Grüne und Linke beziehen progressive Positionen, die FDP eine beinahe ausgeglichene und die SPD eine leicht konservative Position.

Beim Thema Militär zeigen sich ebenfalls deutliche Unterschiede. Hier stehen sich Union und Linke diametral gegenüber. Beide Parteien betonen das Thema mehr als die anderen Parteien, nehmen jedoch gegensätzliche Positionen ein. Alle anderen Parteien positionieren sich dazwischen, mit den Grünen näher bei der Linkspartei. FDP und SPD befinden sich näher bei der Union.

Beim Thema Europäische Union sind nur geringe Unterschiede zwischen den Parteien zu beobachten. Alle Parteien vertreten proeuropäische Positionen und betonen das Thema in ähnlichem Maße. Der breite europafreundliche Konsens, der bis zum Aufkommen der AfD unter den deutschen Parteien vorherrschte, spiegelt sich also auch in den Wahlprogrammen wider. Einzig die Linkspartei sticht hier etwas heraus. Im Vergleich zu den anderen Parteien nimmt sie eine etwas euroskeptischere Position ein.

Die empirische Forschung und die Analysen des Manifesto-Projekts zeigen: Die immer wieder vorgetragene Kritik an Wahlprogrammen ist empirisch nicht untermauert. Wahlversprechen aus den Programmen werden mehrheitlich eingelöst und prägen parlamentarisches wie auch Regierungshandeln. Außerdem werden Wahlprogramme zwar selten vollständig gelesen, aber ihre zentralen Inhalte verbreiten sich über zahlreiche andere Kanäle. Schließlich unterscheiden sich die Wahlprogramme der etablierten Parteien sehr wohl in ihrer Themensetzung und Positionierung. Parteien gelingt es also durchaus, die unterschiedlichen Adressaten und Funktionen der Programme zu vereinen. Der Versuch, die eierlegende Wollmilchsau zu züchten, scheint den Parteien mit ihren Wahlprogrammen zu gelingen.

Unter dem Titel Perspektiven veröffentlicht die SZ kontroverse Texte, die Denkanstöße geben und zur Diskussion anregen sollen.

zur Startseite