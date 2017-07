Der Industriepark Schwarze Pumpe als Ausflugsziel Sie interessieren sich für die Entwicklung des früheren Gaskombinates? Man kann neuerdings Führungen buchen.

Rund 720 Hektar groß ist das Gelände des Industrieparks Schwarze Pumpe. In mehr als Hundert Unternehmen arbeiten hier etwa 4 300 Menschen.Foto: ASG © Hartmut Rauhut

Der Kleinbus gleitet über Eins-A-Asphalt, dann rumpelt er über ein Bahngleis. Man sieht Maschinen, Rohrbrücken und Altpapierberge, aber auch ganz frisch gemähten Rasen. Das Grün ist beinahe englisch, sehr hübsch. „Der Industriepark ist kein dunkles Loch“, sagt Daniel Koch. Er arbeitet für die ASG Spremberg GmbH, die sich um das Management für den Industriepark Schwarze Pumpe kümmert – und er steuert den Kleinbus.

Koch ist auf Freizeitmission. Wer will, kann in der Region schon ziemlich viel anstellen, wenn er etwas erleben möchte. Er kann zum Beispiel in Seen baden, diverse Museen besuchen, andere Kultur erleben oder im Wald auf Pilzpirsch gehen. Jetzt kann er auch den Industriepark Schwarze Pumpe besichtigen. Möglich macht das ein gemeinsames Angebot von ASG und Spremberger Land GmbH. Letztere kümmert sich um den Betrieb der Spremberger Stadtinformation. Dort ist neuerdings die informative Rundfahrt durchs frühere Gaskombinat zu buchen. Man lernt dabei etwa, dass die einstigen Zentralen Werkstätten, kurz ZW, inzwischen die Hauptwerkstätten der Leag sind. Man lernt auch, wie breit die Rollen sind, die die Papierfabrik Hamburger Rieger verlassen (die breiteste misst 3,20 Meter), oder was eine ABA ist.

Brodelnde Dreckbrühe

Die Abkürzung steht für Abwasserbehandlungsanlage und die ASG erklärt nicht nur gern, wie viele es davon gibt. Sie ermöglicht auf Wunsch auch einen Blick zunächst auf faszinierend brodelnde Dreckbrühe und dann auf klares Wasser, das in Richtung Spree davon fließt. Das Besuchs-Angebot für Pumpe, sagt Karin Hesse von der Spremberger Land GmbH, richtet sich nicht nur an Besucher der Region, sondern ausdrücklich auch an Menschen aus Hoyerswerda, Spreetal, Spremberg oder sonstigen Orten der Gegend, die sich für den Industriepark interessieren. Dass solch ein Interesse bei nicht wenigen Leuten vorhanden ist, hat zuletzt der Tag der offenen Tür zum 60. Standort-Jubiläum vor zwei Jahren mehr als deutlich gezeigt. Und auch das Besucherzentrum des Leag-Kraftwerks mit seiner Aussichtskuppel kann sich nicht über Besuchermangel beklagen.

Der Kleinbus passiert die Luftzerlegung, die bis zum vorigen Jahr dem Gashersteller Linde diente und für die nun ein Nachnutzer gesucht wird. Er macht auch ganz im Süden Halt, wo nach derzeitiger Planung einmal Gewächshäuser stehen sollen. Die Leute im Bus lernen etwas über Vergangenheit, Gegenwart und erhoffte Zukunft. Es bestehe, heißt es von der ASG, ein Interesse daran, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen. Ein attraktives Wirtschaftszentrum müsse man nicht verstecken.

Eine Zweistunden-Tour kostet zehn Euro. Nähere Informationen unter 03563 – 4530.

