Sportler des Jahres Der Impulsgeber Robby Sauer ist seit acht Jahren Abteilungsleiter der Poolstars. Er interessiert sich aber nicht nur für seinen Sport.

Robby Sauer ist seit acht Jahren Abteilungsleiter bei den Poolstars des ESV Lok Döbeln. © André Braun

Der Billardsport übt auf Robby Sauer immer noch die gleiche Faszination aus. Bereits seit seiner Kindheit begeistert er sich für den Präzisionssport mit Elementen von Mathematik und Physik, auch weil ihm aus gesundheitlichen Gründen eine Tenniskarriere versagt blieb. „Es ist einfach toll, wenn man den Kugeln mit dem Queue Impulse verleiht, und diese dann das machen, was man will.“

In Waldheim war er zunächst bei den damaligen „Cobras“ im Punktspielbetrieb aktiv, wechselte dann allerdings nach unüberbrückbaren Differenzen nach Döbeln, wo er mit einigen Gleichgesinnten die Poolstars des ESV Lok Döbeln ins Leben rief. Seitdem ist er an der Mulde als Abteilungsleiter der Impulsgeber und deshalb bei der 19. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Ehrenamt – ohne die es nicht geht“ nominiert.

Gleich in der ersten Saison gelang der Aufstieg in die Landesliga. Auch die Mitgliederzahl stieg, sodass der Verein nun zwei Teams für den Spielbetrieb melden konnte. Es folgen Starts bei den Landesmeisterschaften und im Jahr 2010 gelang der ersten Vertretung der Aufstieg in die Verbandsliga. Zwischenzeitlich hatten die Poolstars sogar drei Mannschaften im Spielbetrieb. In der aktuellen Saison sind es zwei. Während die „Erste“ in der Oberliga spielt, ist die zweite Vertretung in der Landesliga aktiv.

Nach dem verpassten sportlichen Aufstieg in der vergangenen Saison durften die Döbelner doch noch in die Oberliga aufrücken. „Darüber haben wir uns natürlich unglaublich gefreut“, sagte Robby Sauer. Allerdings seien die Umstände, die dazu führten, nicht gerade gut für den Billardsport an sich. „Möglich geworden ist unser Aufstieg durch das zunehmende Mannschaftssterben in einigen Vereinen. Abgänge, Weggänge oder gar Auflösungen ganzer Vereine sind vor dieser Saison an der Tagesordnung gewesen“, so Sauer.

Auch um die Döbelner Poolstars hat der Mitgliederschwund keinen Bogen gemacht. Die Gründe dafür sind vielfältig. „Umzug in andere Bundesländer, Hausbau, Familiengründung“, führt Robby Sauer einige an. Momentan habe die Abteilung zwölf aktive Mitglieder, sodass nicht mehr als zwei Mannschaften aufgestellt werden können. „Wir müssen wieder etwas zur Mitgliedergewinnung tun“, weiß der Abteilungsleiter. So wie vor zwei Jahren, als die Abteilung mit einem Tag der offenen Tür neue Mitglieder gewinnen konnte.

Robby Sauer, der seine Brötchen als Erzieher verdient und Vater einer Tochter ist, interessiert sich auch für viele andere Sportarten. So ist er öfter bei den Heimspielen des Döbelner SC zu Gast, interessiert sich für Tennis, Floorball, Handball. Sein Hauptaugenmerk gilt aber doch dem eigenen Verein. Und dem Klassenerhalt in der Oberliga. Bisher sind drei Spiele absolviert, in denen das Team einen Sieg und zwei Niederlagen verbuchte. Hoffnung besteht also noch. (mit dwe)

