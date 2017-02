Der Hungerkünstler im Gewächshaus Im Landschloss Zuschendorf wachsen die Kulissen für die Deutsche Kamelienblütenschau. Ein Kraftakt.

Doris Schubert spendiert dem Hungerkünstler einen Schal, Robert Marutz heizt ihm ein: Im Festsaal des Landschlosses Zuschendorf wächst die spektakulärste Inszenierung der diesjährigen Deutschen Kamelienblütenschau, die unter dem Motto „Kamelien in der europäischen Malerei“ steht. © Kristin Richter

Pirna. Das habe ich mir schon immer gewünscht“, sagt Matthias Riedel. Mit einem verschmitzten Lächeln knipst der Leiter der Botanischen Sammlungen einen Schalter an, und schon wird aus dem Luisenzimmer im Landschloss Zuschendorf ein Jahrmarkt. Jedenfalls ein bisschen: Ein Riesenrad beginnt sich zu drehen, begleitet von Drehorgelmusik und blinkernden Lämpchen. Sichtlich vergnügt verfolgt Riedel das Geleier des siebzig Jahre alten Spielzeugs, das er in der vergangenen Woche aus Grünhainichen geholt hat, erworben für den Förderverein des Landschlosses, dessen Geschäftsführer er ist.

Die nächste Weihnachtsausstellung, die es ja eigentlich nicht mehr geben soll, scheint ihre Schatten vorauszuwerfen. Riedel sagt nicht Nein, und der Dresdner Architekt Volker Berthold grinst nur vielsagend. Der 81-Jährige scheint nicht abgeneigt, aber er hat momentan andere Dinge im Kopf, nämlich die aktuelle Ausstellung, zu der er die aufwendigen Kulissen entworfen hat. Diese nehmen unter den Händen der beiden Zuschendorfer Mitarbeiter Robert Marutz und Jens Hähnel in diesen Tagen zunehmend Gestalt an.

Anfang März wird im Landschloss die XIV. Deutsche Kamelienblütenschau eröffnet, die mehr als eintausend Blüten aus ganz Deutschland vereint. Unter dem inhaltlichen Schwerpunkt „Kamelien in der europäischen Malerei“ ließ sich Volker Berthold, der dem Schloss seit drei Jahrzehnten verbunden ist, wieder zu launigen Inszenierungen inspirieren. „Ein irrer Aufwand“, sagt er, ohne sich wirklich darüber zu beklagen: Berthold tut es ja freiwillig, wie auch seine Frau Susanne, die sich vor allem um die Kleidungsstücke kümmert. Das größte Theater, das Berthold schon 1953 als Student skizzierte, findet im Festsaal statt, es ist französisch und zeigt einen exzentrischen Hungerkünstler, einen Existenzialisten, bei der Arbeit. In seinem Mund qualmt die Tabakspfeife, an der einst Berthold selbst zog, und in der Ecke ein eiserner Ofen. Im Hintergrund steht eine adrette unbekleidete Dame, das Modell.

Der Maler ist ein Multitalent, er war schon Wilhelm Tell, Gastwirt und der Porzellanpionier Böttger. Die lebensgroßen Figuren, die aus einem Kaufhaus stammen, gehören wie die meisten Zutaten und Objekte zu Bertholds Sammlung. Jahr für Jahr erleben sie in neuen Inkarnationen ihre Auferstehung. Auch das Atelier stand schon einmal auf dem Podest: Es ist ein restauriertes Teilstück eines 100 Jahre alten königlich-sächsischen Gewächshauses. Für das vornehme Interieur im Foyer, dort, wo jahrelang ein grüner Drache fauchte, nutzt Berthold alte Samtvorhänge aus einer Dresdner Villa. Auf der Staffelei steht ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, ein Blumenstillleben mit Kamelien von Friedrich Wilhelm Freydank. Er arrangierte seltene und exotische Pflanzen aus dem Botanischen Garten Berlin als Vorlage für sein Bild. Genau so ein Strauß soll dann auf dem Tisch in Zuschendorf stehen, nachgebildet von der Familie Steyer von der Kunstblumenmanufaktur Wallroda, die auch schon Hutblumen für die britische Königin Elisabeth II. angefertigt hat.

Ein dritter Künstler porträtiert im Kaminzimmer die Tänzerin Lola Montez im schwarzen Spitzenkleid als Kameliendame. Sie sorgte um 1850 als Geliebte des Bayernkönigs für Furore. Das Gemälde auf der Staffelei zeigt allerdings eine Adelige aus dem Plauenschen Grund: Therese von Winterfeld, geborene von Burgk, gemalt 1856 von Albert Gliemann. Das Original befindet sich auf Schloss Burgk in Freital. Um die Auswahl der Bilder und die Genehmigungen kümmert sich Galeristin Doris Schubert. „Die Wände reichen nicht“, sagt sie bedauernd. Es werden Originale und Reproduktionen aus über dreihundert Jahren zu sehen sein, abgefangen von der um 1687 entstandenen ersten europäischen Abbildung einer Kamelie von Georg Meister bis hin zu einem Bild von Jochen Fiedler, der 2016 eine Kamelie malte. Die echten Pflanzen hingegen sammeln noch ihre Kräfte: In den Gewächshäusern zeigen sich erst wenige Blüten. „Das ist ganz normal“, sagt Matthias Riedel, der dieses auch vom Winter findet, außer, dass er in dieser Zeit die zwei einzigen Buchen im Park verloren hat. Was aber nicht am Wetter lag, sondern an einem zerstörerischen Pilz, dem Riesenporling.

Volker Berthold findet das schade, aber er trauert nicht lange. Er klaubt ein abgesplittertes Stück Holz aus dem Schnee und platziert es im Luisenzimmer hinter einem Bergmann, ein Neuzugang, wie ein Dutzend anderer Figuren, während sich gegenüber das Riesenrad dreht. Wenn das kein Zeichen ist. Aber zunächst regiert die Königin des Winters, die Kamelie.

Deutsche Kamelienblütenschau im Landschloss Pirna-Zuschendorf vom 4. März bis 9. April. Weiter Informationen im Internet.

