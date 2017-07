Der Hort ist dicht Auf der großen Baustelle der Gemeinde gehen die Arbeiten gut voran. Und es gibt weitere positive Nachrichten.

Der Innenausbau hat begonnen, der Hort ist bereits dicht, sagte Bauamtsleiter Holger Koßwig mit Blick auf das unstetige Wetter. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurden weitere Lose für den Neubau an der Hauptstraße vergeben, übrig seien nun nur noch die Arbeiten an den Außenanlagen.

Die Estricharbeiten gingen demnach an die Firma Elmas aus Landsberg für knapp 16 000 Euro, die Innenputzarbeiten an die Süptitzer Putzprojekte & Service GmbH für mehr als 22 000 Euro sowie die Maler- und Bodenbelagsarbeiten an die Riesaer Firma Innenausbau Weber für knapp 86 000 Euro. Gefliest wird in dem Haus vom Meisterbetrieb Großmann aus Torgau für mehr als 13 000 Euro, die Ausstattung kommt von der Firma Wolf Objektdesign aus Rodewisch für mehr als 33 000 Euro. Die Schlosserarbeiten, zu denen auch die Montage eines Sonnensegels gehört, übernimmt das Unternehmen Metallbau Hausmann aus Großenhain. Die Kosten: mehr als 38 000 Euro.

Insgesamt liege man mit den bisherigen Vergaben noch unter der Kostenschätzung. Geplant waren für den neuen Hort Gesamtkosten in Höhe von knapp 1,4 Millionen Euro.

