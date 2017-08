Der Hightech-Aufsteiger Die Handballer des HC Elbflorenz starten in die erste Saison der 2. Bundesliga. Alles deutet darauf hin, dass es nicht die letzte ist.

Christian Pöhler und sein Team vom HC Elbflorenz können den Start in ihre erste Saison in der 2. Handball-Bundesliga kaum erwarten. Doch schon der erste Gegner hat es in sich. © Matthias Rietschel

Das Wort Abenteuer bringen sie beim HC Elbflorenz gar nicht so gern in Verbindung mit dem Start in die erste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte. Denn Abenteuer klingt nicht nur nach Verwegenheit und Mut, sondern irgendwie auch nach: unzureichend darauf vorbereitet.

„Ich gehe davon aus, dass wir bestens eingestellt loslegen“, sagt Handball-Trainer Christian Pöhler vor dem Start, den der Aufsteiger am Sonnabend um 19 Uhr ausgerechnet beim Erstligaabsteiger und vermeintlichen Ligaprimus Bergischer HC bestreitet. „Wir gehen mit gesunder Vorsicht und gesundem Respekt in die 2. Liga, die für den Großteil von uns absolutes Neuland ist“, erklärt der 36-Jährige.

Einige Konkurrenten in der laut Pöhler „stärksten zweiten Liga aller Zeiten“ werden die Sachsen ohnehin nicht als normalen Aufsteiger begreifen. Dafür spricht einerseits das Umfeld, andererseits auch der Kader. Präsident und Hauptsponsor Uwe Saegeling hat seinem Verein für etwas mehr als 15 Millionen Euro eine hochmoderne Ballsportarena ins Dresdner Zentrum bauen lassen. Der Glasbodenbelag, unter dem sich mit LED-Leuchten die Spielfelder verschiedener Sportarten separat anwählen lassen, ist ein Alleinstellungsmerkmal im deutschen Profisport. Zudem verfügt der Neuling dank des Tempels auch im Training über die neuesten technologischen Möglichkeiten – wie einen Highspeed-Court, auf dem Handlungs-, Reaktions- und Wahrnehmungsschnelligkeit überprüft und trainiert werden. Die Arena macht neugierig: Der Bergische HC hat für das Rückspiel am 26. Dezember in Dresden 400 Karten geordert.

Auch mit dem Saisonetat von 1,4 Millionen Euro scheint der HC Elbflorenz konkurrenzfähig zu sein. Auftaktgegner Bergischer HC plant als Spitzenreiter in dieser Statistik mit 2,4 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der SC DHfK Leipzig untersetzte 2011/2012 seinen ersten Zweitliga-Etat offiziell mit 700 000 Euro. Das ist freilich schon etwas her – und die Entwicklung des Handballmarktes rasant. „Im Bild der anderen Aufsteiger sind wir ein normaler Neuling, die rufen einen ähnlichen Etat auf wie wir. Ich wage zu bezweifeln, dass der damalige Etat der DHfK tatsächlich bei dieser Summe lag“, sagt Pöhler.

Doch auch die Zusammenstellung des Kaders nährt Hoffnungen, dass die Dresdner ihr Saisonziel Klassenerhalt erreichen werden. Sieben Neuzugänge integrierte Pöhler in den 19-köpfigen Kader, darunter mit Mario Huhnstock vom HC Erlangen und dem tschechischen Nationalspieler Roman Becvar vom SC DHfK zwei künftige Führungsspieler aus der Bundesliga.

„Die Hauptaufgabe wird sein, dass man die Gesamtbelastung dauerhaft aushalten muss. Dass es eben nicht heißt, die beiden nächsten Gegner sind vom Niveau her nicht so weit, dass sie uns bis an die Grenze fordern können“, erklärt der gebürtige Berliner. „Wir werden 38 Wochen lang immer unter Feuer sein. Das ist ein Verschleißkampf, wo man erst sehen wird, wie man den aushält“, zieht Pöhler den Vergleich zur Vorsaison mit lediglich 30 Partien. „Man muss kein Prophet sein: Es wird Situationen geben, in denen wir einfach nur lernen, in denen die Köpfe müde sind.“

Der Verein hofft, dass sich die Aufstiegseuphorie möglichst lange in die neue Saison und die neue Liga hineintransportieren lässt. „Diese Grundeuphorie, die Freude an dem, was wir tun, das muss eine unserer Stärken sein. Wir sind Realisten genug, um einzuschätzen, dass wir bei einigen Gegnern nur im Ausnahmefall eine Chance haben. Wir wollen aber über unsere Grenzen gehen – selbst das wird jedoch nicht immer zum Sieg reichen“, meint Pöhler. Das könnte sich schon zum Auftakt am Sonnabend bewahrheiten.

