Der HFC und Blau-Weiß bleiben beide vorne dran

zurück Bild 1 von 4 weiter Mächtig Betrieb beim Spiel des Hoyerswerdaer FC (in Grün-Weiß) gegen den Altkreis-Rivalen LSV Bergen 1990 (in Schwarz-Rot). Am Ende hatten die Gastgeber, wenn auch etwas glücklich, mit 2:1 die Nase vorn und verteidigten damit den 2. Tabellenplatz vor Königswartha und den Wittichenauern, die gleichfalls gewannen. Foto: Werner Müller © Werner Müller Mächtig Betrieb beim Spiel des Hoyerswerdaer FC (in Grün-Weiß) gegen den Altkreis-Rivalen LSV Bergen 1990 (in Schwarz-Rot). Am Ende hatten die Gastgeber, wenn auch etwas glücklich, mit 2:1 die Nase vorn und verteidigten damit den 2. Tabellenplatz vor Königswartha und den Wittichenauern, die gleichfalls gewannen. Foto: Werner Müller







Hoyerswerdaer FC2 (2)

LSV Bergen 19901 (0)

Gleich der erste Angriff der Gastgeber wurde nach einem „Geschenk“ von Bergen in der 5. Minute durch Erik Lanzky zum 1:0-Führungstreffer genutzt. Eigentlich machten die Gäste aus Bergen das Spiel und die Hoyerswerdaer verlegten sich auf Konter. Was Bergen an Gefährlichem zustande brachte, entschärfte der hervorragende Hoyerswerdaer Keeper Amar Al Jakobi; so etwa in der 17. Minute eine Großchance der Bergener. In der 25. Minute war die Kontertaktik des HFC einmal mehr von Erfolg gekrönt: Nach einer Flanke von außen in den Strafraum hämmerte Rudolf Dieser den Ball zum 2:0 in den Kasten.

In der 2. Halbzeit waren die Gäste vom LSV Bergen optisch klar überlegen. Glück für den HFC, als der Schiedsrichter in einer kniffligen Situation nicht für Bergen auf den Punkt zeigte. Die 1990er kamen in der 83. Minute durch Steffen Kloß zum 1:2-Anschlusstreffer. Nun machte Bergen auf, um den Ausgleich zu erzwingen – und gab Hoyerswerda Platz zu Tempo-Gegenstößen. Gleich drei Chancen ergaben sich so für den HFC, der den Sack hätte zumachen können. Aber es reichte ja auch so. (WM)

Hoyerswerdaer FC: Amar Al Jakobi – David Schön, Kevin Gaede, Rudolf Dieser (80. Sebastian Graf), Erik Lanzky (90 + 2 Steffen Reichelt), Kevin Kratschmer, Toni Schönach, Paul Hausding, Robert Treziak, Felix Maywald (72. Eric Schönfelder), Christopher Heinze

LSV Bergen 1990: David Weidauer – Marco Helling, Tobias Passeck, Marius Nikol, Patrick Scholz, Robby Hiller, Stefan Koark, Alexander Marchl, David Pohl (72. Max Behring), Danny Püschel (46. Steffen Kloß), Christoph Richter

SV Bautzen0 (0)

DJK Blau-Weiß Wittichenau3 (0)

In einem Kreisoberligaspiel auf überschaubarem Niveau vor 25 Zuschauern in Bautzen hatten die Wittichenauer Gäste die erste Chance durch Frank Wittek. Dann ergaben sich die klareren Torchancen für Bautzen, denn die Wittichenauer mussten improvisieren – fehlten ihnen doch, wie schon in der Vorwoche, wieder sechs Stammspieler. Erst kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatte Norbert Kubaink für die Blau-Weißen wieder zwei Möglichkeiten (40., 42.), aus denen aber nichts Zählbares heraussprang. So ging es mit einem schmeichelhaften 0:0 in die Kabine.

Nach der Pause gab’s eine goldrichtige Einwechslung. Frank Popella kam auf Seiten der DJK. Mit dem ersten gescheiten Angriff konnte er nach einer schönen Kombination über Marcus Thomas und Norbert Kubaink mit seiner ersten Ballberührung in der 47. Minute den Ball zum Wittichenauer 1:0 ins Tor köpfen. Danach kamen die Wittichenauer ein wenig besser ins Spiel, war die wachere Mannschaft. Nach einem Eckball in der 58. Minute schaltete Bernhard Korch am schnellsten und schlug den Ball zum 2:0 der Gäste in die Maschen. In der Nachspielzeit (90 + 2.) legte Frank Popella mit seinem zweiten Tor an diesem Tage das 3:0 nach, und Wittichenau fuhr mit drei Punkten nach Hause.

„Nach dem verpatzten Rückrundenstart haben wir die Möglichkeit genutzt, drei Punkte auswärts zu holen. Nun hoffen wir natürlich, dass der Sieg eine Rückenstärkung bedeutet und für die nächsten Wochen mehr Selbstvertrauen gibt. Vor allen Dingen hoffen wir, dass die zurzeit fehlenden Spieler wieder ins Team zurückkehren und wir mit voller Kraft angreifen können. Denn es macht sich durchaus bemerkbar, dass wir auf Grund fehlender Spieler ständig wechselnde Aufstellungen haben, um die fehlenden Spieler zu kompensieren. Ständig müssen wir so mit einer anderen Formation antreten, was nicht gerade zu Sicherheit beiträgt. Aber da müssen wir jetzt durch und die nächsten Wochen überstehen, bis das Team wieder komplett am Start ist“, so Trainer Dirk Rettig. (WM)

Wittichenau: Paul Korch, Benjamin Pohl, Marco Bulang, John –Pascal Streicher, Bernhard Korch, Marcus Thomas, Frank Wittek (79. Pascal Buder), Norbert Kubaink, Michael Piatza (46. Frank Popella), Paul Graf, Simon Kubaink

zur Startseite