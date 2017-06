Radmarathon Der Herrscher der Berge Achmed Goltzsche hat den SuperGiroDolomiti in Österreich gewonnen. Dabei hatte er vor dem Start eine Menge Respekt vor dem schweren Kurs.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Riesaer Extrem-Radsportler Achmed Goltzsche hat bei seiner dritten Teilnahme am SuperGiroDolomiti 232 Kilometer und 5 234 Höhenmeter absolviert. Vier Pässe waren zu bewältigen – und das bei hochsommerlichen Temperaturen, die den Sportlern alles abverlangten. © privat Der Riesaer Extrem-Radsportler Achmed Goltzsche hat bei seiner dritten Teilnahme am SuperGiroDolomiti 232 Kilometer und 5 234 Höhenmeter absolviert. Vier Pässe waren zu bewältigen – und das bei hochsommerlichen Temperaturen, die den Sportlern alles abverlangten.

Am Ende konnte Goltzsche jubeln: In seiner Altersklasse bestieg er zum zweiten Mal das oberste Treppchen.

Angsteinflößend. So jedenfalls hat Achmed Goltzsche (54) seine Gedanken beschrieben, als er den Kurs für den „SuperGiroDolomiti“ studierte. Die europäische Elite des Ultra-Marathons bezeichnet das Rennen „als den schwersten und schönsten Ultra-Radmarathon“. Mit 232 Kilometern Streckenlänge und 5 234 Höhenmeter stellt der „SuperGiroDolomiti“ eine große Herausforderung für besonders ambitionierte Radsportler dar, Hier gilt das Motto „Jeder ein Sieger über sich selbst“! Wer den „SuperGiroDolomiti“ bewältigt, braucht sich vor keinem Radmarathon in ganz Europa mehr fürchten.

„Die grenzüberschreitende Streckenführung bietet nicht nur viele Anstiege, sondern auch ein einzigartiges Radsporterlebnis“, sagt der Radsportler vom SC Riesa. Als erster Anstieg ist der Gailbergsattel zu bewältigen, an den sich sofort der Plöckenpass anschließt. Anschließend die rasende Abfahrt nach Italien und der nächste Anstieg zum Lanzenpass, der eigens für den „Giro d´Italia“ 2012 neu asphaltiert worden ist. Nach dem „Italienausflug“ führt die Strecke über den Nassfeldpass und den Kartitscher Sattel zurück in die „Sonnenstadt Osttirols“ Lienz.

Bei seinem dritten Start zu SuperGiroDolomiti fiel Achmed Goltzsche dann eben nur das Wort „Angsteinflößend“ ein. „Wenn ich das Streckenprofil sehe, suche ich immer vergebens nach Flachstücken“, so Goltzsche. Auch für den Haudegen der Szene waren die Strecke mit vier Pässen eine extreme Herausforderung, die er allerdings mit Bravour bewältigte. Nach einem dritten Platz vor zwei Jahren und dem Sieg im Vorjahr waren seine Erwartungen hoch geschraubt.

Rund 2 000 Radsportler aus 24 Nationen nahmen dann Sonntag früh um 6.30 Uhr bei perfektem Wetter die 30. Dolomitenradrundfahrt und die 4. Auflage des Extremmarathons SuperGiroDolomiti in Angriff. Goltzsches Taktik sollte diesmal sein, in einer der ganz schnellen Gruppen vorn mitzufahren. Mit Höllentempo ging es durch das Drautal, ehe sich am Gailbergsattel die erste Spitzengruppe absetzen konnten. Goltzsche war in der zweiten Gruppe gut dabei, umgeben von jüngeren Sportlern, und hatte da schon die Konkurrenz seiner Alterskasse hinter sich gelassen. Am Plöckenpass (1 370m) das gleiche Bild: schnelles Tempo, aber flüssig zu fahren. Bei Temperaturen nahe 30 Grad begann die Überfahrt über den Lanzenpass (1 550m hoch und bis zu 18 Prozent steil) zum gefürchteten Nassfeldpass (1 580m). Hier musste Goltzsche seine Gruppe ziehen lassen. Da der Vorsprung auf die Konkurrenz seiner AK mittlerweile 15 Minuten betrug wurde der 41 Kilometer lange Schlussanstieg zum Kartitscher Sattel in gleichmäßigem Tempo in Angriff genommen. Auf dem Gipfel dann erste Glücksgefühle und doch noch keine Euphorie. Danach noch die letzte 35 Kilometer lange Abfahrt ins Ziel mit Geschwindigkeiten von bis zu 100km/h. Überglücklich aber völlig Ausgepumpt die Gewissheit: Mit über 14 Minuten Vorsprung und einer Fahrzeit von 08:28:00 Stunden gewinnt Achmed Goltzsche die Wertung der Mastersklasse 4.

Doppelte Freude dann bei der Festveranstaltung mit Siegerehrung in der Dolomitenhalle Lienz. Die Riesaerin Elke Grill holte sich auf der kleinen Runde (112 Kilometer den dritten Platz in der Altersklasse der über 65jährigen Frauen.

zur Startseite