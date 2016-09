„Der Herr sei mit Euch!“ Horst Seehofer scheint zur Versöhnung der Unionsparteien bereit, hält aber noch manche Frage für unbeantwortet.

Horst Seehofer will in der Union gern die Richtung vorgeben. Doch nun zeigt sich der bayerische Ministerpräsident im Streit mit Kanzlerin Angela Merkel kompromissbereit. © dpa

Auch mit etwas Abstand, am Freitagmorgen, fand Horst Seehofer die Gespräche noch „wunderbar“. Am Donnerstag hatte sich der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident mittags zunächst mit Angela Merkel allein getroffen. Über diese Verabredung mit der Kanzlerin und CDU-Vorsitzenden war zuvor nichts bekannt geworden. Am Nachmittag trafen sich die beiden erneut – diesmal im Bundestag bei Fraktionschef Volker Kauder, die CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeldt und die beiden Generalsekretäre der Unionsparteien kamen auch hinzu. „Wunderbar“ seien die Gespräche gewesen, „und das sage ich nicht umsonst.“

Es riecht nach Annäherung im Streit, der die Schwesterparteien seit Monaten entzweit. Es gibt nicht wenige in und außerhalb der CDU, die Seehofer und dessen Attacken für die schlechten Wahlergebnisse der CDU bei den letzten fünf Landtagswahlen zwischen Baden-Württemberg und Berlin zumindest mitverantwortlich machen.

Seehofer sieht das erwartungsgemäß ganz anders. Am Freitag in den Wandelgängen des Bundesrates in Berlin zieht er mit der Hand eine abwärtsgerichtete Linie in die Luft. Mit den Umfragewerten der CDU gehe es immer noch nach bergab, erläutert der Ministerpräsident. Er zollt der Bundeskanzlerin für deren selbstkritische Äußerungen vom Montag zwar Respekt. So etwas sei gerade in der Politik ungewöhnlich und bemerkenswert, sagt Seehofer. Aber damit sei es noch nicht getan. „Die Leute wollen wissen, was passiert, wenn wieder Tausende vor unserer Tür stehen.“ Ehe diese Frage nicht beantwortet sei, werde es mit der Union in Umfragen und Wahlen nicht wieder nach oben gehen.

Deeskalation und Abrüstung

Es gebe da aber eine „gute Entwicklung“, erklärt der CSU-Vorsitzende, der den Bundesrat an diesem Morgen nicht durch die Vordertür betreten hat, wo die Kameras und Mikrofone auf Landesfürstinnen und Fürsten gerichtet werden. Seehofer ist zum Seiteneingang gefahren und hat so Bilder und Zitate vermieden, die am Abend in der Tagesschau gesendet werden könnten. Lieber plaudert er ein bisserl am Rande.

Man kann das als Hinweis darauf werten, dass auch Seehofer an Abrüstung und Deeskalation gelegen ist. Und wenn er jetzt sagt, für die Verkündung von Entscheidungen und Lösungen sei, es zu früh, man müsse den Dingen auch Zeit geben „Fahrt aufzunehmen“, dann lässt sich das auch so verstehen: Er selbst braucht Zeit, von dem Baum wieder herunterzukommen, auf den er seit September 2015 höher und höher geklettert ist.

Allerdings hält Seehofer auch an diesem Freitagvormittag nach den wunderbaren Gesprächen mit Merkel an seiner Forderung fest, für die Aufnahme von Flüchtlingen müsse es eine Obergrenze von 200 000 Menschen pro Jahr geben. „Obergrenze heißt Obergrenze“, stellt er fest. Und damit distanziert er sich von Vorschlägen, man könne die Forderung erfüllen, ohne dass man sich an dem umstrittenen Begriff festklammere, den Merkel ablehnt.

Landesgruppenchefin Hasselfeldt hatte am Mittwoch angeregt, es sei ja auch möglich von „Richt- oder Orientierungsgröße“ zu sprechen. Schließlich gehe es bei der Wahl des Begriffes nicht „um den Selbstzweck“, sondern um „praktische Arbeit“.

Seehofer aber besteht auf der Zahl 200 000. Und er zitiert an dieser Stelle Wolfgang Schäuble. Der Bundesfinanzminister Schäuble hatte vergangene Woche in einem ZDF-Interview gesagt, 200 000 sei bezogen auf eine Million „ein nicht unangemessener Anteil – eher etwas zu hoch“. Wobei die Million wohl die geschätzte Zahl der Flüchtlinge ist, die Europa im Jahr insgesamt erreichen. Es geht also bei Schäuble um die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU – und das ist etwas anderes, als wenn man erklärt, die Grenzen würden geschlossen, sobald 200 000 Flüchtlinge Deutschland erreicht hätten.

Vielleicht ist Schäubles „nicht unangemessener Anteil“ ein Pfeiler für die Brücke, auf deren Mitte sich Seehofer und Merkel die Hände reichen können. Und Seehofers Obergrenze beinhaltet ja auch die Bereitschaft, 200 000 Menschen aufzunehmen. Von dem Grenzen-zu-alle-wieder-raus der AfD ist das weit entfernt.

Kein Rat des Kardinals

Eine Journalistin möchte wissen, ob Seehofer, der Obergrenzen-Forderer, einen Anruf des Vorsitzenden der Bischofskonferenz, dem Münchner Kardinal Marx, erhalten habe. Der hatte nämlich auch in Richtung der C-Parteien öffentlich gemahnt, „man darf den Armen, den Flüchtlingen – auch emotional, auch von der Tonlage her – nicht den Rücken zukehren“.

Seehofer sagt, „nein, das braucht’s nicht“. Einen solchen Anruf habe es nicht geben. „Unsere Menschlichkeit formulieren wir selber.“ Niemand müsse das der CSU erklären, er selber sei mit der katholischen Soziallehre aufgewachsen. „Der Herr sei mit Euch“, schließt Seehofer und richtet seinen Schritt in Richtung Plenarsaal. Es scheint, als wäre sich der bayerische Ministerpräsident selbst Kardinal genug.

zur Startseite