Der Herr der Talsperren Wird der Flutschutz immer schwieriger und aufwendiger? Der Chef der Talsperrenverwaltung hat eine klare Antwort.

Die Wahrscheinlichkeit von kleinen und mittleren Hochwassern steigt, sagt Eckehard Bielitz, Leiter des Betriebs Oberes Elbtal bei der Landestalsperrenverwaltung. Das hat Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität. © Kristin Richter

Pirna/Sebnitz. Sachsen hat eine Vielzahl von Talsperren. Nur Nordrhein-Westfalen hat noch mehr. Insgesamt betreut die Landestalsperrenverwaltung mit Sitz in Pirna mehr als 90 Stauanlagen. Dazu gehören Trinkwasser- und Brauchwassertalsperren, zum Teil mit Hochwasserschutzfunktion. Daneben gibt es aber auch zahlreiche reine Hochwasserrückhaltebecken, gerade im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Herr über all die Bauwerke ist Eckehard Bielitz, der Leiter des Betriebs Oberes Elbtal. Immer wieder bekommt er die Frage gestellt, wie sein Haus auf künftiges Hochwasser vorbereitet ist. Waren doch die Anlagen sowohl 2002 als auch 2013 empfindlich getroffen.

Aus Bielitz’ Sicht ist es grundsätzlich so: Wann und ob das nächste Hochwasser auftreten wird, das lässt sich kaum abschätzen. „Die Wahrscheinlichkeit für extreme Hochwasserereignisse wird sich nicht grundlegend ändern. Aber die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von kleineren und mittleren Hochwassern kann steigen“, sagt er. „Die physikalische Voraussetzung für Hochwasser sind warme Luftmassen, die viel Feuchtigkeit aufnehmen können“, weiß der 44-Jährige, der seit 2002 bei der Behörde arbeitet.

Damals seien die Rückhalteräume in den Talsperren vergrößert worden. Auch wenn in den nächsten Jahren die Temperaturen steigen sowie Unwetter- und Trockenperioden sich häufen, geht Bielitz nicht davon aus, dass der Hochwasserschutz deshalb grundsätzlich anders dimensioniert werden müsste. Ohnehin passiere eine „Anpassung der Talsperren an veränderte Bemessungsabflüsse nicht aus Gründen des Klimawandels, sondern aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre“, sagt Bielitz.

Auch sein Kollege Ulf Winkler sieht in der Häufung der Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre keine Bedrohung, die sich dergestalt in den nächsten Jahren fortsetzen muss. „Es hat schon immer Zeiträume mit Häufungen von Extremereignissen gegeben. Beispielsweise sind in der Region des Osterzgebirges in den Jahren 1954, 1957 und 1958 drei große Hochwasserereignisse unmittelbar hintereinander aufgetreten“, berichtet der Hydrologe. Winkler leitet das Referat Wassermenge in der Talsperrenverwaltung. Seine Beobachtung: „Seit circa drei Jahrzehnten zeichnet sich eine Verschiebung an, was die Zuflüsse in die Talsperren angeht.“ Heißt: Die Talsperren müssen nicht mehr Wasser aufnehmen als früher; wenn aber das Wasser kommt, kommt es auf einmal in großer Menge. Im Umkehrschluss müsse man vorsorglich davon ausgehen, dass längere Phasen von Trockenheit auftreten werden.

Talsperren sind sehr bedeutend

Burkhard Huth, er leitet die Koordinierungsstelle Betriebe, weist auf die zunehmende Bedeutung der Talsperren als Trinkwasserspeicher hin: „Aufgrund von Unausgewogenheiten hinsichtlich des Niederschlags ist es umso wichtiger, dass Wasser in den zuflussstarken Zeiten aufgenommen wird.“ Auch, damit es als Trinkwasser zur Verfügung steht. Im heißen Jahr 2015 gab es etwa beim Trinkwasserverbrauch einen Sprung von zwölf Prozent nach oben.

Die Talsperrenverwaltung muss den Spagat schaffen zwischen Hochwasserschutz und der Trinkwasserversorgung. „Wir bewirtschaften die Talsperren so, dass es zwischen diesen unterschiedlichen Nutzungen nicht zu Konflikten kommt“, sagt Huth. Immerhin gibt es Ausgleichsmöglichkeiten, wenn es ums Trinkwasser geht. Die Talsperre Gottleuba etwa kann im Bedarfsfall auch ins Dresdner Gebiet einspeisen. So können während einer Trockenphase Engpässe vermieden werden.

Der Klimawandel hat sich jedoch schon auf die Qualität der Talsperrengewässer ausgewirkt. Kürzere Winter und veränderte Zuflüsse, zum Beispiel durch Starkregen, begünstigen das Wachstum von Bakterien und Algen. Auch deshalb muss an sächsischen Talsperren die Qualität des Wassers aufwendig überwacht werden. Denn egal ob fürs Baden oder fürs Trinken – schlechte Wasserqualität akzeptiert niemand.

zur Startseite