Der Herr der alten Schränke Der Holländer Jan van Veen handelt in Herwigsdorf mit Antikem. Das wird am liebsten von seinen Landsleuten gekauft.

Antikhändler Jan van Veen zeigt ein französisches Buffet aus seinem Verkaufsraum in Herwigsdorf. Viele Möbelstücke werden gern von seinen Landsleuten in Holland gekauft. Oberlausitzer mögen hingegen Schnäppchen aus Holland. So entstand ein Tauschgeschäft mit seiner alten Heimat. © Matthias Weber

Kunstvolle Schnitzereien auf massivem Holz: Dem dunkel-honigfarbenem Buffet samt Vitrinenaufsatz ist das Alter nicht anzusehen. Jan van Veen streicht mit den Händen über das antike Schmuckstück. Staubfrei. „Frankreich. Um 1880“, sagt der 53-Jährige. In den siebziger Jahren etwa seien solche Buffets aus Frankreichs Herrenhäusern in Holland groß in Mode gewesen, erzählt er. Aus Holland hat van Veen das Möbelstück auch nach Herwigsdorf geholt. Dort steht es mit dutzenden anderen Möbeln aus vergangenen Zeiten in der Scheune und wartet auf Liebhaber. Van Veen, der vor 27 Jahren von der holländischen Stadt Almelo nach Deutschland zog, hat im Rosenbacher Ortsteil seinen An- und Verkauf von alten und antiken Möbeln aufgebaut. Die Region und ihre Natur habe ihn nach seinem ersten Besuch fasziniert. Andererseits war die Liebe mit im Spiel. Mit seiner Frau aus Löbau ist van Veen seit vielen Jahren glücklich verheiratet.

Wer zu ihm in die Scheune kommt, entdeckt neben Möbeln allerlei Fundstücke: Den weißen Nachttopf aus Porzellan zum Beispiel. Oder den roten DDR-Puppenwagen, in dem sich ein etwas mitgenommen aussehender Teddy an eine Puppe mit starren Augen schmiegt. Selbst Karl May in mehreren Bänden von 1984 aus einem ehemaligen Bibliotheksbestand steht im Regal. Lampenschirme, Aschenbecher, Kupferkessel – ein Sammelsurium aus Charme und Kitsch. Mitten in den Zeitzeugen steht der groß gewachsene Mann, steckt die Hände in die Jackentaschen und sagt lachend: „Ein Museum ist das hier aber nicht.“ Schon so mancher Besucher hätte das vermutet. Zum Stöbern kämen die Leute gern vorbei. Irgendeine Kleinigkeit nehmen die meisten letztendlich mit nach Hause. Oft sind das dann Dinge, die Erinnerungen an Vergangenes im eigenen Lebenslauf wecken: Ein mit Blumen umranktes Ölbild, das in ähnlicher Ausführung bei Oma im Schlafzimmer hing, die Tänzerin aus Porzellan, die mal der Großonkel im Vertiko stehen hatte.

Vintage ist In. Nicht nur die Niederländer sind für ihre Sammelleidenschaft bekannt. Dort gebe es an fast jeder Ecke Trödel- und Antikgeschäfte, erzählt der Händler aus Herwigsdorf. Antikmärkte schossen auch in der Region in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden. Ob in Bautzen, Löbau, Dresden oder Königshain: In Hallen oder unter freiem Himmel kann nach Herzenslust gefeilscht und gestöbert werden.

Auf den Märkten selbst ist Jan van Veen nicht mit eigenem Stand zu finden. Dafür fehlt ihm die Zeit. Über das Internet macht er bei einer Kleinanzeigenplattform auf seine Angebote aufmerksam. Einkaufen kann man bei ihm nach telefonischer Absprache. Außerdem öffnen sich die Tore der angemieteten Scheune jeden Donnerstag 9 bis 17 Uhr. Das Geschäft läuft. Es boomt allerdings nicht mehr so, wie in Zeiten der D-Mark. „Da haben selbst die Amerikaner ganze Containerladungen an Möbeln und Dekoartikeln hier gekauft“, plaudert der Geschäftsmann aus dem Nähkästchen. Der Dollar war noch stark. Mit der Einführung des Euro habe sich das geändert. „Die Unkosten stiegen und für die Amerikaner lohnte sich der Einkauf nicht mehr, da auch der Dollar sank“, erzählt van Veen aus seiner Erfahrung. Nun sind es vor allem die Niederländer, die Dinge aus Großmutters Zeiten aus der Region gerne kaufen. Die Deutschen wiederum freuen sich über Schnäppchen aus Holland. Der Unternehmer weiß das und hat eine Art „Tauschkreis“ aufgebaut. Einmal monatlich fährt er mit dem Laster die rund 750 Kilometer in seine alte Heimat. Vollgepackt mit aufgekauften hiesigen Möbeln, Dingen aus Haushaltsauflösungen und Wohnungsberäumungen. Zwei Großkunden in Holland nehmen ihm die Ware ab und der Löbauer tauscht einen Teil gegen Antikes oder Modernes aus Holland ein. Pro Jahr fährt er so um die 20 000 Kilometer mit den Möbeln von einem ins andere Land.

Einige Möbelstücke restauriert der gelernte Maler auf Kundenwunsch und bemalt diese auch. Angesagt momentan bei den Einheimischen: Weichholzschränke und Kommoden ganz in Weiß. Ebenso Kleinmöbel aus den Sechzigern, wie aufklappbare Puffhocker und Garderobenleisten mit runden Knuffen. Dafür interessierten sich vor allem die jüngeren Leute. Dann gibt es noch die Sammler: Postkarten, altes Spielzeug und alte Bücher wären ebenso im Kommen. Ob es auch Liebhaber für die zehn Pakete Ata - Scheuerpulver aus Vorwendezeiten im Pappkarton - gibt, kann der Vater von zwei Kindern und Opa zweier Enkel noch nicht sagen. Was sich tatsächlich mal zum Ladenhüter entwickelt, kommt später auf den Sperrmüll. Doch Jan van Veen hat eine gute Nase für das, was seine Kunden wollen. Noch bekommt er die meisten Dinge an den Mann – oder die Frau – gebracht. Vielleicht auch deshalb, weil die Preise in der Branche immer weiter sanken. Bekam man als Händler für das traumhafte Buffet aus Frankreich vor einigen Jahren noch um die 1 500 Euro, rechnet der Antikhändler heute dafür nur noch etwa mit einem Drittel dieser Summe.

