Der Hermannsplatz noch liegt vorn Der Grenzvorplatz in Bad Muskau wurde umgestaltet und soll einen neuen Namen erhalten. Die Abstimmung dazu könnte aber mehr Zuspruch vertragen.

Anfang Dezember 2016 wurden auf dem Grenzvorplatz 26 neue Bäume gepflanzt. Jetzt soll der Platz einen neuen Namen bekommen. © 3II/ Daniel Schaefer

Bad Muskau. Bis zum 10. April haben die Bad Muskauer Zeit, über einen neuen Namen für den umgestalteten Grenzvorplatz zu entscheiden. Das Interesse an dem Thema scheint jedoch nicht sehr groß zu sein.

Wie Bad Muskaus Hauptamtsleiter Dirk Eidtner auf SZ-Nachfrage erklärt, liege die Teilnehmerzahl derzeit noch unter jener der ersten Abstimmung. An dieser hatten sich Ende vorigen Jahres nur 85 Bad Muskauer beteiligt. Zu wenig, befand der Stadtrat im November und verschob die Umbenennung. Diese soll nun in der Sitzung am 26. April erfolgen. Mit dem „Hermannsplatz“ liegt aktuell der gleiche Vorschlag wie bei der ersten Abstimmung vorn.

Einigen Stadträten ist dieser allerdings zu beliebig und austauschbar gewesen. Die weiteren zur Wahl stehenden Namen sind Europa-Platz, Sorauer Platz, Peglau-Platz, Platz der Begegnung und Professor-Hans-Nadler-Platz.

Letzterer ist seit 1965 Ehrenbürger der Stadt und hat sich bereits kurz nach dem Krieg als Denkmalpfleger für den Erhalt und die Wiederherstellung des Muskauer Parks eingesetzt. Karl Peglau war der in Bad Muskau geborene Erfinder des Ost-Ampelmännchens. (SZ/bb)

zur Startseite