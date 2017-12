Frauenfußball – Landesklasse Der Herbstmeister der Herzen Die Döbeln/Harthaer Frauen haben ihr letztes Spiel des Jahres gewonnen. Damit überwintern sie auf Tabellenplatz zwei.

Auf und neben dem Spielfeld herrschten im letzten Spiel des Jahres keine guten Bedingungen. © André Braun

Die echte Währung in dieser Saison ist in der Landesliga Nord der Frauen die Vizemeisterschaft. Durch die Eingliederung des mit bundes- und regionalligaerfahrenen Spielerinnen gespickten FC Phönix Leipzig in die Staffel steht nur zur Debatte, wer Zweiter wird, denn die Messestädterinnen dominieren die Spielklasse mit 36 Punkten und 123:4 Toren. In der „Wertung der Herzen“ dagegen hat der amtierende Bezirksmeister SpG ESV Lok Döbeln/BC Hartha beste Chancen, ganz vorn zu landen, denn nach einem 5:0-Sieg im letzten Punktspiel des Jahres liegen die Großbauchlitzerinnen auf Rang zwei.

Unwirtliche Bedingungen

Dabei rissen sich die Mädels aus Mittelsachsen bei alles anderem als tollen Witterungsbedingungen gegen das punktlose Schlusslicht Roter Stern Leipzig kein Bein heraus. „Wir haben uns spieltechnisch ans Wetter angepasst“, sagte SpG--Trainer Thomas Jäschke und fügte an: „Die Bedingungen waren dreckig, das hat man jeder Spielerin angemerkt. Es war kein schönes Spiel.“ Wenn diesem etwas Positives abzugewinnen war, dann waren es die vier Döbeln/Harthaer Treffer in der ersten Halbzeit, die praktisch eine frühe Entscheidung herbei führten. Im zweiten Abschnitt stellte Kapitänin Susann Grandke dann lediglich den 5:0-Endstand her.

„Gute Gegner liegen uns, an schlechte passen wir uns ans. Es war zu erwarten, dass das wieder so wird. Gegenüber dem Meuselwitz-Spiel in der Vorwoche sah es aus, als ob eine andere Mannschaft auf dem Feld steht“, sagt Jäschke, der sich mit dem Abschneiden bis zur Winterpause aber dennoch recht zufrieden zeigt. „Wir haben unser Ziel und das was machbar ist, erreicht. So pendelt die Mannschaft zwischen guten und nicht so guten Spielen hin und her und wir sind froh, dass es keine größeren Verletzungen gegeben hat. Ich denke schon, dass wir zufrieden sein können.“

