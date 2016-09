Der Herbst lässt feiern Das Herbstfest des Colmnitzer Weidegutes geht ins 17. Jahr. Am Sonntag gilt es, auf Wald und Flur den Herbst zu erleben.

Mensch trifft Tier, trifft Natur. Alles, was die goldene Jahreszeit ausmacht, ist auf dem Weidegut anzutreffen. © Egbert Kamprath

Der Herbst ist da – und für die richtige Einstimmung sorgt am Sonntag, 25. September, das Herbstfest des Weideguts Colmnitz, das jährlich bis zu 3 000 Gäste anlockt. Von 11 bis 18 Uhr stehen Produkte und Aktivitäten auf dem Programm, die bestens in die neue Jahreszeit passen. „Es wird Stände mit regionalen saisonalen Produkten geben“, sagt Regina Tittel vom Weidegut. So gibt es frische Kartoffeln, Kräuterfrauen bieten ihre Ware und ihr Wissen feil. Ines Ilgen aus Dorfhain, die in Neuklingenberg die einzige Cranberry-Plantage Sachsens unterhält, ist mit einem Workshop zum kreativen Kochen vor Ort. Auf dem Scheunenboden wartet eine Pilzausstellung samt Pilzberatung auf Feinschmecker, im Bauerngarten werden Kaffee und Kuchen geboten. Wer möchte lieber die Farben der sich verändernden Landschaft bewundern möchte, kann zu einer Kutschfahrt in die Umgebung aufbrechen.

Für die kulturelle Umrahmung sorgen ab 11 Uhr die Hutzenbossen mit erzgebirgischer Unterhaltung. Spindlers Puppenshow bringt ab 15.30 Uhr mit Musik und Spiel die Kleinen auf Trab. Dazu gibt es Lagerfeuer, Bogenschießen und Laserschießen. Für alles wird ein Eintritt von zwei Euro für Personen über zwölf Jahren fällig.

