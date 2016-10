Der Held von Rio als Überraschungsgast Ein etwas anderes Klassentreffen erleben 150 ehemalige und aktive Döbelner Schwimmer.

Olympiasieger Martin Schulz zeigt seine Medaille Simone Jentzsch. © Dietmar Thomas

Döbeln. Wiedersehen, zurückdenken und feiern. Klassentreffen sind von einer eigenen, nostalgischen Chemie geprägt. Das ändert sich auch nicht, wenn es statt einer früheren Schulklasse die Ehemaligen eines ganzen Schwimmvereins sind, die sich wiedersehen.

Simone Jentzsch, Vorsitzende und Schwimmtrainerin des Schwimmsportvereins Döbeln 05, lässt sich nicht lumpen: Einen konkreten Anlass zum Feiern, ein Jubiläum etwa, gibt es zwar nicht. Im „Welwel“ steht so manches vergessen geglaubte Requisit. Die ältesten Ehemaligen des Schwimmvereins, die heute zu Gast sind, sind bereits über 90 Jahre alt und Simone Jentzsch möchte sie und alle anderen an ihre ersten Jahre auf der Schwimmstrecke erinnern. Unter anderem ist da eine alte Stoppuhr zu finden, deren kühl und präzis gezeigte Zeit sicher schon so manches Vereinsmitglied jubeln oder sich hat ärgern lassen. Aufnahmen vom Stadtbad Döbeln hängen an der Wand – von früher und von heute. „Diejenigen, die lange nicht mehr hier waren, werden sehen, was sich so verändert hat“, sagt Jentzsch. Bevor die Feier beginnt, können Interessierte eine kleine Ausstellung im Stadtbad besuchen. Später dann, wenn die Feier in vollem Gange ist, wird Simone Jentzsch mit alten Chroniken des Vereins um die Tische gehen.

„Das letzte Mal sahen wir uns alle zur 100-Jahr-Feier 2005“, sagt Simone Jentzsch. Diesmal ist das Treffen eine spontane Idee. Als Überraschung hat Simone Jentzsch noch ein echtes Ass im Ärmel: Martin Schulz, der kürzlich olympisches Gold in Rio holte, kommt zum Treffen nach Döbeln. „Mit ihm rechnet wohl keiner“, sagt Simone Jentzsch, „aber seine Erfolge sind jedem bekannt.“ Deshalb werde er auch eine Auszeichnung vom Verein erhalten.

Der Olympiaheld selbst ist froh: „All die Leute mal wiederzusehen und an die Anfänge erinnert zu werden – das ist toll“, sagt Martin Schulz. Beim Treffen sind nicht nur ehemalige, sondern auch aktive Vereinsmitglieder mit von der Partie.

