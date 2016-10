Der Held von Leipzig ist abgetaucht Der Syrer, der seinen Landsmann der Polizei übergab, fürchtet offenbar um das Leben seiner Familie in der Heimat.

Der Syrer Ammar (vorn mit Kapuze) ist Nachbar des Syrers, in dessen Wohnung in Leipzig der flüchtige Terrorverdächtige Al-Bakr überwältigt wurde. © dpa

Die Kanzlerin hat ihm aus der Ferne gedankt. Die Syrien-Hilfe fordert Polizeischutz und eine Urkunde für den Helden von Leipzig. Doch der Syrer, der in der Nacht zu Montag den Terrorverdächtigen Dschaber Al-Bakr mit Freunden in einer Wohnung überwältigte und der Polizei übergab, ist abgetaucht. Ein Nachbar vermutet, er sei aus Angst um seine in Syrien lebende Familie bei Freunden in Deutschland untergekommen.

Am Montag hat der Mann, den die Medien Mohamed nennen, in einem Interview mit dem TV-Sender RTL geschildert, wie es zu der Begegnung mit dem 22-jährigen Al-Bakr und der Festnahme kam. Danach habe Al-Bakr ihn angerufen und gesagt, dass er auf der Suche nach einer Wohnung sei. Woher der mutmaßliche Terrorist seine Telefonnummer hatte, wisse er nicht. Da es unter Landsleuten üblich sei, sich zu helfen, habe er Al-Bakr bei sich aufgenommen.

Wohl noch am gleichen Abend sei ihm der Fahndungsaufruf der Polizei in arabischer Fassung bei Facebook aufgefallen. Damit Al-Bakr keine Zeit zum Fliehen blieb, habe er Freunde geholt, die Al-Bakr fesselten und gefangen hielten, während Mohamed persönlich zur Polizei ging. Am Telefon habe die Polizei ihn nicht verstanden, weil er nicht gut Deutsch spreche. Auf dem Polizeirevier habe man ihn eine Stunde warten lassen. „Erst als ich mein Handy rausholte und das Foto von ihm zeigte, verstanden sie, wie dringend es ist“, sagte Mohamed. Einen Tag später verbreiten RTL und Bild-Zeitung Fotos, auf denen der mutmaßliche IS-Kämpfer mit gefesselten Beinen und Armen auf einem Sofa sitzt und von einem Dritten festgehalten wird. Al-Bakr habe seinen Landsleuten sogar Geld geboten, damit sie ihn freiließen, wird Mohamed zitiert. „Wir haben ihm gesagt: ,Du kannst uns so viel Geld bieten wie du willst – wir lassen dich nicht frei!‘“

In der Bild, die sich auch auf Mohamed beruft, heißt es dagegen, Al-Bakr habe vom Leipziger Hauptbahnhof aus über ein Online-Netzwerk für syrische Flüchtlinge eine Unterkunft gesucht. Dort habe Mohamed ihn abgeholt, mit Essen versorgt und in seine Wohnung gebracht. Zwischendurch habe er ihm noch die Haare geschnitten. Sein Motiv, den Landsmann der Polizei auszuliefern, beschreibt er so: „Ich bin Deutschland so dankbar, dass es uns aufgenommen hat. Wir konnten nicht zulassen, dass er Deutschen was antut“. (mit dpa)

