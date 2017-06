Der Held mit dem Skateboard Der Spanier Ignacio Echeverria stellte sich den Terroristen in London entgegen. Er bezahlte mit dem Leben. Seine Angehörigen blieben tagelang im Ungewissen.

Ignacio Echeverria wurde Opfer islamistischer Fanatiker.

„Meine letzte Erinnerung ist: Ignacio am Boden, mit dem Gesicht nach oben, bei Bewusstsein und an sein Skateboard geklammert“, erzählt Javier, ein 25-jähriger Student und Freund von Ignacio Echeverria. Der Spanier, der am 25. Mai seinen 39. Geburtstag gefeiert hatte, ist der Held mit dem Skateboard von London.

Gemeinsam mit Javier und einem weiteren Freund war er am Samstagabend mit dem Fahrrad in der britischen Hauptstadt unterwegs, als die drei am Borough Market eine konfuse Szene miterlebten, die sie im ersten Moment für eine Schlägerei hielten. Ein schwankender Mann kam ihnen entgegen, ein Polizist lief vorbei und brach zusammen. Jemand schien auf eine Frau einzuschlagen. Echeverria sprang vom Fahrrad, unterm Arm sein Skateboard, mit dem er gerade trainiert hatte, und schlug dem Angreifer damit in den Rücken. „Plötzlich lag Ignacio am Boden, ich weiß nicht wie“, berichtet Javier der spanischen Zeitung El País. Dann sah er, wie ein weiterer Angreifer seinem Freund mit einem langen Messer in die Seite stach.

Ignacio Echeverria ist eines der acht Todesopfer des Terroranschlags vom Samstag in der Londoner Innenstadt. Alles ging sehr schnell an diesem Abend. Javier und der andere Freund liefen in Todesangst davon, als sie sich den messerbewehrten Terroristen gegenübersahen. Als sie kurz darauf an den Tatort zurückkehren wollten, hatte ihn die Polizei schon abgesperrt. Sie riefen bei der spanischen Botschaft an, wählten die Notrufnummern, die im Fernsehen erschienen, um etwas über das Schicksal ihres Freundes zu erfahren. Doch niemand konnte ihnen etwas sagen. Am nächsten Tag meldeten sie sich bei den Angehörigen, den Eltern und vier Geschwistern, um ihnen die Nachricht zu übermitteln: Igancio ist verschwunden, wir wissen nicht, wie es ihm geht.

Es folgten furchtbare Tage der Ungewissheit. Die Eltern, die aus Madrid nach London flogen, und die Geschwister klapperten die Krankenhäuser ab, aber niemand gewährte ihnen Zutritt. Der spanische Außenminister Alfonso Dastis telefonierte zweimal mit seinem britischen Kollegen Boris Johnson, um ihm klarzumachen, welches Leid die Familie durchmachte. Auf einer Pressekonferenz während eines Besuchs in Moskau am Mittwoch sagte Dastis : „Auch die Angehörigen der Opfer sind Opfer.“ Ihre Lage sei nicht weit davon entfernt, „unmenschlich“ genannt zu werden. Er sei „perplex“ darüber, dass die Londoner Behörden so lange brauchten, die Todesopfer zu identifizieren.

Am Mittwochmittag erhielt die Familie endlich Gewissheit: Ja, ihr Sohn und Bruder ist einer der Toten. Aber sehen durften sie seinen Körper immer noch nicht. Erst für den Donnerstagnachmittag war ein Termin für einen Blick der Angehörigen auf den Leichnam vorgesehen. Bis zu dessen Überführung nach Spanien werden wahrscheinlich noch etliche weitere Tage vergehen.

Ignacio Echeverria, mit doppeltem juristischen Examen einer Madrider und einer Pariser Universität, lebte seit anderthalb Jahren in London, wo er für die Bank HSBC arbeitete. Statt ihre eigene Lage zu beklagen, dankt die Familie in Interviews und sozialen Medien allen, die ihnen in diesen Tagen beigestanden haben. „Wir wissen, dass wir nicht die Einzigen sind, die trauern“, schrieb Ignacios Schwester Ana auf Facebook. „Dank an alle, die ihr ihn geliebt und umsorgt habt.“

