Der Heimplatz kostet zu viel Eine Großenhainerin pflegt deshalb ihren schwer kranken Mann seit vielen Jahren zu Hause. Tendenz bald steigend?

Der Traum vom gemeinsamen Leben im Alter stellt sich aufgrund von Schicksalsschlägen für viele Menschen leider anders dar, als in den Jugendjahren erhofft. Weil sie den Heimplatz nicht finanzieren können oder wollen, entscheiden sie sich, ihren schwer kranken Partner zu Hause zu pflegen. © Rainer Jensen/dpa

Irgendwann kam der Tag, da konnte sie einfach nicht mehr. In der Nacht hatte Elsbeth Melzer* wieder einmal den Notarzt rufen müssen. Hatte zugesehen, wie ihr Mann mit einem Medikament erst mal ruhiggestellt werden musste und dann schließlich abtransportiert wurde. In die Klinik, wieder einmal und so oft wie seit jenem Abend im Mai. Die Gehirnblutung vor 14 Jahren hatten sie damals nicht kommen sehen. Ihr Mann Gerhard sei immer gesund gewesen, habe manchmal vielleicht ein bisschen zu viel gearbeitet und kräftig auf dem Hof der Eltern zugepackt. Erst recht nach der Wende. Dazu die drei Kinder und dann – plötzlich aus. Von jetzt auf gleich. Zwei Tage hätten die Ärzte um das Leben des damals erst 57-jährigen Familienvaters gekämpft und gerettet, was medizinisch überhaupt zu retten möglich gewesen wäre. Nach der monatelangen Reha sei es daher wie ein Geschenk für sie gewesen, so Elsbeth Melzer, ihren Gerhard endlich wieder bei sich zu Hause zu wissen.

Ein Zuhause, was sich indes seitdem total verändert habe. Das Bad sei komplett umgebaut worden und im ehemaligen Esszimmer steht nun ein pflegegerechtes Krankenbett. Wegwerfhandschuhe – stets griffbereit – türmen sich neben Medikamenten und Inkontinenzmaterial. Utensilien, die zeigen: Elsbeth Melzer tut das, was sie sich in der kleinen Dorfkirche vor 53 Jahren geschworen haben: Füreinander da sein, in guten wie in schlechten Zeiten.

Und die schlechteren scheinen momentan zu überwiegen. Zu den Schädigungen durch die Blutung sei im Verlauf der Zeit eine Demenzerkrankung hinzugekommen. „Manchmal ist es beinah nicht mehr zu schaffen“, sagt die 72-Jährige leise und schämt sich fast dabei. Auch deshalb will sie ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Denn auch wenn Gerhard längst nicht mehr der breitschultrige Hüne sei, mit dem sie das Haus gebaut, die Söhne großgezogen, an die Ostsee gefahren oder sich über das erste Enkelkind gefreut habe: Er ist und bleibt ihr Mann. Der, den sie liebe.

Aber häufig schwinden der zierlichen Großenhainerin einfach die Kräfte. Auch deshalb habe sie an jenem Tag den Telefonhörer in die Hand genommen, um sich nach einem Platz in den Seniorenheimen der Region zu erkundigen. Etwas, dass die drei erwachsenen Söhne ihr sowieso schon oft geraten hätten. „Einen Platz hat es sogar gegeben. Mit ein bisschen Geduld. Aber bezahlen hätte ich ihn nicht können“, bekennt Elsbeth Melzer. Die Dame vom Sozialamt habe ihr höflich, aber bestimmt mitgeteilt, dass sie ihr Sparkonto bis auf 3200 Euro zur Finanzierung verwenden müsse. Auch das Grundstück dürfe sie nicht behalten, denn es werde zur Berechnung mit herangezogen. „Das war niederschmetternd. Alles, wofür mein Mann und ich gearbeitet haben, wäre mit einem Schlag weg gewesen. Nein, das hätte Gerhard nicht gewollt“, ist sich Elsbeth Melzer sicher. Es ist der Tag, an welchem die Rentnerin wohl beschlossen hat, durchzuhalten und ihren Gerhard daheim zu pflegen. Irgendwie, so lange es noch geht.

Ein Schicksal, welches so selten nicht ist. Immerhin gut 2,8 Millionen Deutsche sind laut statistischer Erhebungen gegenwärtig pflegebedürftig. Gut 70 Prozent von ihnen wird dabei so wie Gerhard Melzer zu Hause von Ehepartnern oder Kindern betreut. Zwar nehmen immerhin ein Fünftel die Hilfe eines ambulanten Pflegedienstes in Anspruch. So wie Familie Melzer mittlerweile übrigens auch. Doch das eigentliche Problem ist damit nicht gelöst. Erst recht nicht, seit zum 1. Januar das sogenannte „Pflegestärkungsgesetz“ das Prozedere erschwert. Zwar, so der Leiter des Großenhainer Seniorenresidenz Pro Civitate, Steffen Kummerlöw, solle damit die Pflege eines kranken Menschen unterstützt werden. Aber die Umwandlung der bisherigen drei Pflegestufen in fünf Pflegegrade – für die Beurteilung werden nun deutlich mehr Kriterien herangezogen als bisher – verschärfe die Lage. Denn wer zur Pflege in ein Heim käme, könnte jetzt unter Umständen deutlich mehr zuzahlen müssen. In der Regel über tausend Euro. Was auch 2017 gleich geblieben ist: „Zunächst muss das eigene Vermögen, der Sparstrumpf, genommen werden, bevor der Staat finanziell unterstützt“, weiß Steffen Kummerlöw.

Für Elsbeth Melzer ist das keine Option. Schließlich sei das Häuschen das Einzige, was noch vom früheren Leben mit ihrem Gerhard übrigbliebe. „Wir wollten doch sowieso zusammen alt werden. Jetzt sind wir es und sollten uns nicht mehr trennen.“ (*Name von der Redaktion geändert)

