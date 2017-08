Der Heimatverein lässt es krachen Borna-Gersdorf feiert ab Donnerstag sein Ortsfest. Bis Sonntag gibt es da einiges zu erleben.

Am Freitag gibt es ein musikalisches Höhenfeuerwerk. © Marko Förster

Auf vier Tage erstreckt sich dieses Jahr das Ortsfest von Borna-Gersdorf. Das Programm des vom Heimatverein organisierten Festes ist umfangreich. Am Donnerstag, 10. August wird das Fest um 20 Uhr auf dem Festplatz eröffnet. Ab 21.45 Uhr findet ein Open-Air-Western-Filmabend statt. Der Eintritt kostet drei Euro. Am Freitag geht das Fest ab 18 Uhr weiter. Am ehemaligen Gasthof Gersdorf startet halb zehn ein Fackel-und Lampionumzug mit der Feuerwehr Borna-Gersdorf und der Schalmeienkapelle Bad Gottleuba. Eine halbe Stunde später erleuchtet ein musikalisches Höhenfeuerwerk den Nachthimmel über dem Festplatz. Ab 9 Uhr findet am Sonnabend auf dem Sportplatz ein U55-Fußball-Turnier statt. Am Abend unterhält die Show „Wild Wild Ost“ im Festzelt. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit dem Frühschoppen. Von 15.30 bis 17 Uhr können Senioren bei Kaffee und Kuchen und einer Show im Festzelt einen schönen Nachmittag verbringen. Von Freitag bis Sonntag gibt es für Kinder viele Stationen. (SZ/kk)

