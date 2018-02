Der HC Rödertal kämpft weiter Am Ende der Saison 2017/18 will der Handeball-Verein auf keinen Fall gleichzeitig mit der ersten und zweiten Mannschaft absteigen.

Eins steht fest: HCR-Präsident Andreas Zschiedrich kann auch in der nächsten Saison auf seine Sponsoren zählen. Und das sind nicht wenige, wie ein Blick auf eine der Unterstützertafeln neben ihm zeigt. Es ist natürlich nicht die Einzige. © Christian Kluge

Handbal. Der verspätete Aufstieg der Rödertalbienen in die Bundesliga im Sommer 2017 kam vermutlich ein Jahr zu früh. Das zeigt die bisherige Saison mit bisher null Siegen und dem letzten Tabellenplatz leider deutlich. Aber ans Aufgeben denkt beim HC Rödertal deswegen niemand. Stattdessen wird ein neues Ziel ausgegeben. „Wir müssen jetzt den Schwerpunkt auf unsere zweite Mannschaft legen“, sagt HCR-Präsident Andreas Zschiedrich nach der 25:36-Heimniederlage seiner ersten Frauenmannschaft am Sonnabend gegen den Tabellendritten TuS Metzingen. „Wir wollen am Saisonende auf keinen Fall mit beiden Teams absteigen.“

Denn, dass sich die Bundesligamannschaft nach 15 Niederlagen in 15 Spielen noch im Handball-Oberhaus halten kann, das wird immer unwahrscheinlicher. „Wir bräuchten wohl zehn Punkte, um in der Bundesliga zu bleiben“, schätzt Zschiedrich. „Und die müssten wir gegen die direkten Konkurrenten um den Klassenverbleib holen.“ Das sind die direkt vor den Rödertalbienen stehenden Vereine HSG Bensheim/Auerbach, die Neckarsulmer Sport-Union und der TV Nellingen.

Gibt es ein Endspiel im Mai?



Die drei Klubs haben allerdings bereits sechs beziehungsweise sieben Pluspunkte auf dem Konto – aber die drei Rückspiele gegen den HC Rödertal stehen alle noch aus. Zweimal hat der HCR gegen diese schlagbaren Gegner noch Heimrecht. Und am allerletzten Spieltag am 26. Mai geht es zur HSG Bensheim/Auerbach. Das könnte bei günstigem Verlauf der restlichen Saison ein Endspiel gegen den Abstieg werden.

Denn ob wirklich zwei Teams die Bundesliga verlassen müssen, hängt auch von den Aufstiegsanwärtern aus der 2. Bundesliga ab. „Bisher hat dort nur Rosengarten offiziell Aufstiegsambitionen verkündet“, weiß Zschiedrich. Kein Wunder allerdings, denn der Schritt in die höchste deutsche Spielklasse kostet auch viel Geld. „Unser Etat ist in dieser Saison bereits deutlich von 300 000 auf 400 000 Euro gestiegen. Aber verglichen mit den Spitzenteams ist das immer noch viel zu wenig.“ So kann der Tabellenzweite Bietigheim 2017/18 mit 4,3 Millionen Euro planen. Und der HC Leipzig hatte bis zur Insolvenz im Sommer 2017 immerhin auch einen Etat von 1,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Der späte Aufstieg war nicht günstig



Apropro Leipzig: War das späte Nachrücken der Rödertalbienen für den HCL auch ein Grund für den unbefriedigenden Saisonverlauf? Zschiedrich: „Sicherlich, denn wir haben im Sommer ein Team für die Zweite Bundesliga aufgestellt. Am 1. Juli ging bei uns die Saisonvorbereitung los. Die Spielerinnen, die wir dann vom insolventen HC Leipzig geholt haben, sind erst am 24. Juli dazugekommen. Denn wir wollten ja eigentlich erst 2018 in die Bundesliga aufsteigen, uns also sportlich qualifizieren und nicht bloß nachrücken.“

Für diese sportliche Qualifikation und für die Kooperation mit der eigenen zweiten Mannschaft hatte der HC Rödertal einen ungewöhnlich großen Kader zusammengestellt. „Statt normalerweise 16 Spielerinnen hatten wir 20. Davon sollten einige zwar in der ersten Mannschaft trainieren, aber dann in der Mitteldeutschen Oberliga spielen“, erläutert Zschiedrich die ursprünglichen Pläne im Rödertal. „Doch das konnte dann aufgrund von vielen Verletzungen von unserem Ex-Trainer nicht umgesetzt werden und das Juniorteam hing in der Luft.“

Schon am vergangenen Sonntag sollte dieses Problem mit Unterstützung aus der ersten Mannschaft angegangen werden. Da stand das Heimspiel gegen den SC Hoyerswerda auf dem Programm, der in der Oberliga-Tabelle nur zwei Zähler mehr auf dem Konto hatte als die HCR-Reserve. Ergebnis: 35:25. Mit diesem Sieg ist der Abstiegskampf wieder völlig offen. Drei Mannschaften – die Zweite vom HC Rödertal und vom BSV Zwickau sowie Hoyerswerda – sind punktgleich. Und nur einen beziehungsweise drei Punkte davor rangieren der Radeberger SV und der HSV Magdeburg.

Bei acht ausstehenden Spielen hat die Reserve vom HC Rödertal also noch beste Chancen, sich in der vierthöchsten Spielklasse des Deutschen Handballbundes (DHB) zu behaupten. Ein Grund für die mögliche Verstärkung des Juniorteams ist die Tatsache, dass junge Spielerinnen bis zum Alter von 21 Jahren problemlos zwischen dem Bundesligateam und der Oberligamannschaft wechseln können.

Der HC Rödertal plant zweigleisig



„Bei uns laufen natürlich schon jetzt die Planungen für die Saison 2018/19“, sagt Andreas Zschiedrich. „Und wir planen zweigleisig.“ Bis zum 28. Februar muss die Lizenz für die Bundesliga beantragt sein – gegen eine Kaution von immerhin 50 000 Euro für die höchste deutsche Spielklasse. Nicht gerade wenig, wenn man auf den gesamten Saisonetat des HC Rödertal schaut. Doch was wird eigentlich mit der Unterstützung der Sponsoren, sollte es doch zurück in die Zweite Bundesliga gehen?

„Das Sponsoring würde in der Zweiten Bundesliga wieder reduziert werden“, erklärt Zschiedrich. „Aber wir haben auch mit unseren Hauptsponsoren längerfristige Verträge bis 2019 und 2020. Dadurch gibt es bei uns eine hohe Planungssicherheit.“ Bei einem Abstieg könnte es allerdings passieren, „dass wir ein völlig neues Team aufstellen müssen“, wie der HCR-Präsident ergänzt. Denn fünf Spielerinnen haben nur einen Vertrag für die Erste Bundesliga. Ein weiterer Vertrag läuft aus. Und in vielen Verträgen gibt es verschiedene Optionen. Da kommt viel Planungsarbeit auf das Präsidium der Rödertalbienen zu.

Juniorteam wichtig für Nachwuchs



Doch eins steht laut Zschiedrich fest: „Wir wollen auch jungen Spielerinnen die Möglichkeit geben, höherklassig zu spielen. Das macht unseren Verein ja auch attraktiv. Und deshalb ist es so wichtig, dass das Juniorteam in der Oberliga bleibt. Die Kluft zwischen Sachsenliga und der zweiten oder sogar Ersten Bundesliga wäre viel zu groß.“ Das beste Beispiel für die erfolgreiche Integration junger Spielerinnen des eigenen Vereins in die erste Mannschaft ist Julia Mauksch, die inzwischen schon oft für das Bundesligateam aufgelaufen ist.

Bleibt noch die abschließende Frage, ob man es sich beim HC Rödertal so schwer vorgestellt hat, überhaupt einen einzigen Punkt in der Ersten Bundesliga zu holen. „Nein, absolut nicht“, gesteht der Vereinschef. „Nach den ersten Spielen sah das ja auch nicht unbedingt so schwierig aus. Wir hätten die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf durchaus überraschen können. Was die Mädels jetzt ganz dringend brauchen, ist endlich ein Erfolgserlebnis.“

Ob das am kommenden Sonnabend im Auswärtsspiel bei der HSG Bad Wildungen Vipers gelingen kann, das bleibt abzuwarten. Der kommende Gastgeber steht mit 11:19 Punkten auch nur auf Platz zehn und kassierte am vergangenen Sonnabend beim Buxtehuder SV eine 22:37-Klatsche. Der HC Rödertal dagegen hatte sein erstes Saisonspiel in Buxtehude nur mit 22:29 verloren. Vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer für das Team von Trainer Maximilian Busch.

zur Startseite