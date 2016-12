Gerichtsbericht Der Haupttäter fehlt – und das Opfer auch Ein Freitaler bestreitet, mit anderen einen Asylbewerber angegriffen zu haben. Er fühlte sich bedroht.

Ein 37-jähriger Freitaler soll laut Anklage mit anderen einen Flüchtling umringt und angegriffen haben. Das Opfer, ein 24-jähriger Pakistaner, konnte am Donnerstag nicht im Prozess gegen den Angeklagten im Amtsgericht Dresden aussagen – sein Wohnort ist unbekannt. Laut Aktenlage war der Asylbewerber an einem späten Samstagabend im September 2015 vor dem Dresdner Hauptbahnhof mehreren Deutschen in die Quere gekommen. Sie sollen ihn gefragt haben, was er hier mache. Als er antwortete, er sei Asylbewerber, schlug ihm ein noch unbekannter Mann eine Bierflasche auf den Kopf. Anschließend habe der Angeklagte den Pakistaner geschlagen und getreten.

Der 37-Jährige sagte, nachdem der Unbekannte – „so ein Langhaariger“ – den Pakistaner mit der Flasche geschlagen habe, sei der Geschädigte auf ihn und seine zwei Kumpels zugekommen. Es habe Streit gegeben. „Wir fragten ihn, warum er in Deutschland sei und nicht zu Hause kämpfe.“ Er habe sich von dem Pakistaner bedroht gefühlt. „Wer weiß, vielleicht hat der ein Messer.“ Es habe ein Geschubse gegeben, geschlagen habe er nicht.

Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft – auch wegen rechtsextremer Propaganda-Delikte. Die letzte Verurteilung liegt jedoch bereits 16 Jahre zurück. Aufgrund der dünnen Beweislage forderte die Staatsanwältin Freispruch. Richter Roland Wirlitsch sah das anders. Er verurteilte den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 900 Euro. Bilder einer Überwachungskamera zeigten zwar nicht die Schläge, aber dass der Angeklagte aggressiv gewesen sei. Der Haupttäter, der Schläger mit der Bierflasche, ist bis heute nicht ermittelt. (SZ/lex)

