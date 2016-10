Der Handball-Student Martin Kovar will mit der A-Trainerlizenz den HSV Weinböhla zur Spitze führen.

Seit über zwei Jahren gibt Trainer Martin Kovar beim HSV Weinböhla die Richtung vor und ist Wikipedia sogar einen Eintrag wert. © E. Rosenkranz

Stattliche 1,82 Meter groß, kräftig und leistungsorientiert kommt er daher. Seit Mai 2014 trainiert der ehemalige tschechische Nationalspieler Martin Kovar die erste Männermannschaft des HSV Weinböhla. Als damals die Anfrage aus Weinböhla kam, überlegte der jetzt 39-jährige Tscheche nicht lange. „Nach meiner Zeit als aktiver Spieler habe ich in Weinböhla sehr gute Bedingungen zum Start meiner Trainerlaufbahn gefunden. In der Mannschaft und im Verein steckt jede Menge Potenzial, und es ist eine herausfordernde Aufgabe, an der weiteren Entwicklung mitzuwirken. Zudem habe ich parallel die Möglichkeit bekommen, mein Sportmanagement-Studium fortzusetzen“, so Martin Kovars Kommentar zum Beginn seiner Trainertätigkeit im Verein. Neben seinem derzeitigen Sportmanagement-Studium erlangte Kovar vor drei Wochen die internationale A-Lizenz als Handball-Trainer.

Für seine Ausbildung zum Handballcoach absolvierte Kovar zunächst ein einjähriges Fernstudium zur Erlangung der B-Lizenz an der Universität im tschechischen Olomouc und setzte die Ausbildung dann, begleitet von praktischen Lehrgängen beim tschechischen Handballverband, weitere zwei Jahre bis zum Abschluss der A-Lizenz fort. Den Grundstein für seine Trainerlaufbahn legte der 62-fache tschechische Nationalspieler bereits während seiner Zeit als Spieler in der Schweiz, in der er unter anderem zwei Meisterschaften mit den Kadetten Schaffhausen errang sowie zahlreiche Europapokalspiele bestritt, mit einem Grundlehrgang zur C-Lizenz.

„Wir sind außerordentlich froh, einen solch erfahrenen Mann als Trainer für uns gewonnen zu haben“, so der HSV-Vorsitzende Harald Schmoz. Seine Erfahrungen und Fähigkeiten sollen aber nicht nur der 1. Männermannschaft zugutekommen. „Deshalb haben wir Martin auch in unsere Jugendarbeit eingebunden“, ergänzt Schmoz. So ist Kovar auch für die handballerische Entwicklung der männlichen A- und B-Jugend verantwortlich, die jeweils seit zwei Spielzeiten in der Sachsenliga um Punkte kämpfen. „Die Arbeit macht großen Spaß, auch wenn wir es als Neulinge in Sachsens höchster Nachwuchsspielklasse oft schwer haben. Die Jungs trainieren gut, sind motiviert und ehrgeizig. Die Fortschritte sind unübersehbar“, zeigt sich Kovar angetan.

Diese positive Entwicklung bestätigt das HSV-Konzept, verstärkt den Nachwuchs aus Weinböhla und Umgebung zu fördern. „Denn schließlich ist es unser Ziel, dass künftig wieder mehr Nachwuchsspieler aus Weinböhla und der Region den Sprung in die erste Männermannschaft schaffen.“ so der HSV-Vorsitzende Harald Schmoz.

