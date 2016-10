Der Hampelmann rastet aus Es geht auf und ab in der Beziehung. Beide können nicht miteinander, aber auch nicht ohne. Es kommt zum Eklat.

Wenn man die Verletzungen der damals 42-jährigen Frau sieht, könnte man meinen, ihr Bekannter sei ein brutaler, gewohnheitsmäßiger Frauenschläger. Doch das ist der 49-jährige Radebeuler sicher nicht. An jenem Junimorgen vergangenen Jahres aber rastet er völlig aus. Es ist ein Stück, das von Liebe, Hass und Eifersucht handelt. Und von einer Beziehung, die letztlich völlig aus dem Ruder läuft.

Rund ein Jahr lang sind die psychisch kranke Radebeulerin und der Angeklagte zusammen. Die Beziehung ist ein ständiges Auf und Ab. Jetzt ist sie dem Ende nahe. Doch der Angeklagte – auch er ist psychisch krank, will das aber nicht wahrhaben – versucht die Beziehung zu retten. Er hat Karten für eine Aufführung an der Felsenbühne Rathen besorgt, zu der die Frau schon lange einmal gehen wollte. Doch jetzt will sie nicht mehr. In ihrem Garten, in dem sie mit ihrem Ex zusammensitzt, lässt sie den Angeklagten abblitzen. Sie sagt, dass sie mit ihm nirgendwo mehr hingeht, ignoriert ihn danach konsequent, unterhält sich nur noch mit ihrem Ex-Freund. Der Angeklagte verlässt den Garten, doch Stunden später erhält er einen Anruf der Frau. Sie bittet ihn, in den Garten zurückzukehren, will sich mit ihm aussprechen.

Kopf auf den Boden geschlagen

Doch es kommt wieder zum Streit. Die Frau soll den Mann aus dem Liegestuhl gekippt haben. Der griff sich daraufhin einen vollen Eimer Wasser und goss es über der Frau aus. Als die stolpert und bäuchlings daliegt, greift er sie an den Haaren und stößt ihren Kopf mehrmals auf den Boden. Dabei soll er „Ich töte dich“ gerufen haben. Der Angeklagte hat eine andere Version. Er habe gesagt: „Schwöre, dass du mich nie wieder benutzt“. Zeugen gibt es keine. „Als er sah, wie er mich zugerichtet hatte, ließ er von mir ab“, sagt die 43-Jährige. Dann soll er sie mit den Worten „Verschwinde aus meinem Leben“ in den Hintern getreten haben. Zwei Schneidezähne sind abgebrochen, die Augen zugeschwollen, außerdem erleidet die Frau Kopfplatzwunden. Blutverschmiert geht sie in ihre Wohnung, alarmiert die Polizei.

Wegen Körperverletzung sitzt der 49-Jährige nun vor dem Meißner Amtsgericht. Er gibt die Tat zu, bereut sie ehrlichen Herzens. „Es tut mir sehr leid, ich war erschrocken, wie sie aussah. Ich wollte sie nicht so verletzen“, sagt er. Doch auch die Geschädigte ist kein Engel. Zur Tatzeit hatte sie 1,84 Promille Alkohol im Blut, sie trinkt regelmäßig. Den Angeklagten behandelt sie wie einen Hampelmann. An jenem Tag läuft das Fass über, dreht er durch.

Eine Entschuldigung für die Tat ist das nicht, das weiß auch der Angeklagte. Es sei nicht bloß ein Ausrutscher gewesen, der Angeklagte habe großes Glück gehabt, dass nicht noch mehr passiert sei, sagt Staatsanwalt Robert Härtl. „Die Frau hätte auch tödliche Verletzungen erleiden können“, so der Staatsanwalt. Beider Krankheiten hätten wie ein Katalysator gewirkt. „Der Angeklagte hat sich wie ein Hampelmann gefühlt, doch was passierte, ist nicht zu rechtfertigen“, sagt der Staatsanwalt und plädiert auf eine Geldstrafe von 3 600 Euro. Der Verteidiger hält auch aufgrund der Einkommensverhältnisse des Angeklagten – er hat einen 450-Euro-Job als Kellner und stockt vom Amt auf – für ausreichend. Die Vertreterin der Nebenklage stellt keinen konkreten Antrag. „Meine Mandantin war völlig wehrlos und in Todesangst“, sagt sie.

Die Richterin verurteilt den Angeklagten zu der vom Staatsanwalt beantragten Geldstrafe. Für eine Haftstrafe auf Bewährung hätten besondere Umstände der Tat oder des Täters vorliegen müssen, sagt sie. Das sei hier nicht der Fall. Sie würdigt das Geständnis und die Reue und dass der Angeklagte zur Tatzeit nicht vorbestraft war.

Mit einem Bein im Gefängnis

Dennoch schrammt der Angeklagte ganz knapp am Gefängnis vorbei. Ein Polizist, der als Zeuge geladen ist, teilt mit, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt, weil er eine Geldstrafe wegen Trunkenheit nicht bezahlt hat. Zwei Polizisten sind schon im Saal, um den Angeklagten mitzunehmen und für 35 Tage ins Gefängnis zu stecken. In letzter Minute erklärt sich die Mutter des Angeklagten bereit, die Geldstrafe zu bezahlen. Doch das ist noch nicht das Ende. Auch eine weitere Geldstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis steht noch aus. Hier drohen 75 Tage Haft. Und bezahlt er die jetzt ausgeurteilte Strafe nicht, geht er für weitere vier Monate in den Bau. Außerdem kommen weitere Kosten auf ihn zu wie Schadensersatz, Schmerzensgeld, Kosten der Nebenklage, Gerichtskosten. Allein das Gutachten kostet 1 200 Euro.

