Der härteste Brocken

Das kann ja heiter werden. Die Dresdner Eislöwen treffen im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga 2 mit den Heilbronner Falken ausgerechnet auf den Klub, gegen den sie in der Hauptrunde bei vier Duellen kein einziges Mal gewinnen konnten. Trainer Franz Steer erinnert sich nicht gern an diese Partien. „Wir haben uns in den bisherigen Aufeinandertreffen gut präsentiert, aber nicht die Punkte mitgenommen“, sagt er. „Was in der Vergangenheit war, ist aber nicht relevant, denn jetzt beginnt alles bei null.“

Diese zusätzliche Best-of-3-Serie haben sie sich eingebrockt. „Jetzt müssen wir den Umweg über die Pre-Play-offs nehmen, das Beste daraus machen und so schnell wie möglich weiterkommen“, sagt der Trainer. „Heilbronn ist kein leichter Gegner.“ Für die Eislöwen ist es – statistisch betrachtet – in dieser Saison sogar der härteste Brocken. Gegen jede andere Mannschaft konnten sie mindestens einmal gewinnen. „Hoffentlich sind wir am Dienstag nervenstärker, wenn es drauf ankommt“, sagt Steer.

Marius Garten gehört zu den Angreifern, die in einigen Spielen nicht mal das leere Tor getroffen haben. „Da können wir es 180 000-mal probieren“, sagt er. „Wenn der Puck nicht reingeht, dann bringt das alles nichts. Wir müssen Wege finden, um die Duelle zu gewinnen. Es genügt jetzt nicht mehr, gut zu spielen. Wir wollen in die Play-offs und dort weit kommen. Das ist unser Anspruch. Doch dazu müssen wir Tore erzielen.“

Offen bleibt, wer das erledigen soll. Der Trainer entscheidet erst am Dienstag über die Reihen für den Auftakt. Die Auswahl fällt Steer immer schwer. Er sucht auch noch die beste Lösung.

Entscheidender als die Spieler ist seines Erachtens deren Einstellung: „Biss, Kampf und Wille geben den Ausschlag. Schließlich kommt jetzt die schönste Zeit im Eishockey.“ Zu einer Personalie äußert der Trainer sich dann aber doch am Montag: „Fest steht, dass wir im Tor mit Marco Eisenhut beginnen.“

Dresdner Eislöwen – Heilbronner Falken Di., 19.30 Uhr

