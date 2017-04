„Der gymnasiale Campus hat für uns Priorität“ OB Roland Dantz hält die Umlandfunktion des Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium für entscheidend.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Kamenzer Lessingschule. © Matthias Schumann Die Kamenzer Lessingschule.

Die Skizze aus einer Studie der Planungsgruppe Neumann zeigt, wie sich der Campus entwickeln könnte. Die Einbeziehung einer Schulsportanlage wie am Schweitzerhaus an der Macherstraße dürfte vom Platz her schwierig zu sein.

Ende März hatte der Kamenzer Stadtrat die Vorbereitung der Ausschreibung der Fläche unterhalb der Lessingschule beschlossen. Zum einen für eine Handelsfläche, zum anderen alternativ für eine Wohn- und Gewerbenutzung. Gegen die Handelslösung formierte sich in den vergangenen Tagen eine Bürgerinitiative, die mehr als 300 Mitstreiter per Unterschrift vorweisen kann (siehe SZ vom 26. April, Seite 13). Als eine Art Sprecher fungiert Ergotherapeut Michael Schiewack. „Wir wollen, dass die Bürger in die städtischen Prozesse ganz grundsätzlich und in diesem Falle auch im Besonderen einbezogen werden.“ Der Stadtrat wurde aufgefordert, auch das Mittel des Bürgerentscheides anzuwenden, um zu erfragen, ob die Fläche unterhalb der Lessingschule nicht vor allem im Interesse einer nachhaltigen Campus-Lösung entwickelt werden sollte. Nach Meinung der Initiativgruppe zeichne sich in der Stadt ein klares Meinungsbild dafür ab – und damit gegen einen großflächigen Lebensmitteleinzelhandel, von dem die Stadt bereits genügend im Angebot habe. Die SZ sprach zum Anliegen mit Oberbürgermeister Roland Dantz:

Herr Dantz, die Kamenzer Bürgerinitiative möchte mitreden in der Frage, wie die Fläche unterhalb der Lessingschule genutzt werden soll. Ist das gut?

Natürlich ist es richtig, wenn sich viele Kamenzer für ihre Stadt engagieren. Das tut auch der Stadtrat im besonderen Maße. Offensichtlich ist, dass die Entscheidung des Landkreises zum Gymnasium-Campus noch offen ist. Mit dem Beschluss vom 29. März ist überhaupt noch nichts entschieden. Aus der Studie, die der Landkreis selbst beauftragt hat, geht hervor, dass der von vielen gewünschte gymnasiale Campus schon immer Gegenstand der Planung war. Das zeigt nebenstehende Skizze. Damit wird vielleicht jetzt vieles eindeutiger.

Man konnte im Stadtrat zuletzt durchaus den Eindruck gewinnen, als ginge es um die alles entscheidende Frage: Campus oder Supermarkt?

Dieser Eindruck täuscht. Womöglich hätte die CDU-Fraktion ihren Antrag zur erweiterten Campuslösung mit Bildung, Sport und Kultur präzisieren müssen. Die Frage ist, was wir unter einem Campus verstehen? Für den Stadtrat hat der gymnasiale Campus Priorität. Die noch zu bestimmende Lösung bildet den Kern für die Entwicklung dieses Gebietes. Das Dilemma ist, dass die Entscheidung des Landkreises als Schulträger noch aussteht. Da gibt es durchaus noch offene Fragen.

Zum Beispiel nach dem Schulsport – möglicherweise auf dem Campus unterhalb der Schule?

Noch wichtiger ist die Frage nach der Zügigkeit des Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasiums. Darauf hat jetzt auch der Personalrat der Schule aufmerksam gemacht. Und das bewegt auch die Eltern. Der Landkreis plant den Ausbau der Lessingschule für ein dreizügiges Gymnasium. Ich verstehe schon, dass viele Menschen in unserer Stadt die erfreuliche Entwicklung am Batteriestandort und die Umlandfunktion der Stadt mit Wachstum verbinden. Dann muss sich der Schulträger auch mit der Frage auseinandersetzen, welcher gymnasiale Bedarf in der Zukunft entsteht. Die Frage steht, welchen Platz muss dann der gymnasiale Campus einnehmen.

Sind die Messen zur Zügigkeit denn nicht schon gesungen?

Meiner Ansicht nach nicht. Entweder man entscheidet sich nach der Prüfung weiterhin für die Dreizügigkeit. Dann muss man Erweiterungsflächen für die Zukunft in größerem Maße vorhalten. Sonst ist der Standort zu und nicht mehr entwicklungsfähig. Und wenn man schon jetzt eine Vierzügigkeit sieht, braucht man dennoch Raum im Umfeld des Campus, um für die nächsten Jahrzehnte gewappnet zu sein. Insofern verstehe ich die Besorgnis vieler Bürger unserer Stadt. Letztlich wollen wir alle ein zukunftsfähiges Gymnasium.

Aus dem Lehrerkollegium kam auch der Vorschlag, den noch offenen Sportplatzbau gleich unterhalb des Campus zu realisieren. Wäre das was?

Die Idee ist auf den ersten Blick verständlich, weil ein in sich geschlossener Schulkomplex entstünde. Legt man aber die jetzige Sportanlage am Schweitzerhaus maßstäblich über die zur Verfügung stehende Fläche, dann sieht man, dass der Platz dort nicht reicht. Oder man müsste deutlich kleiner bauen und damit Funktionen einschränken. Zum Beispiel für die 1. Oberschule oder für den Breitensport. Weiterhin würden dann große Ballfangzäune städtebaulich diese Stelle markieren. In erster Linie aber sollte der Schulträger formulieren, was er braucht.

Der Elternrat aus dem Lessinggymnasium hat kritisiert, dass das Rathaus auf Nachfragen zum Schul-Thema „dicht gemacht“ habe. Ist das so?

Nein. Wir sind mit vielen im Gespräch und werden auch mit dem Elternrat sprechen. Es ist auch eine Frage von Korrektheit und gegenüber dem Landkreis auch des Anstandes, dass wir das gemeinsam tun. Denn die Stadt Kamenz ist nun mal nicht Schulträger. Den offenen Brief der Initiative sehen wir als Gesprächsangebot. Dass sich auch viele Eltern aus dem Kamenzer Umland nun wiederholt für ein gutes Gymnasium in der Innenstadt stark machen, freut uns. Wir setzen als Mittelzentrum auf diese Magnetwirkung in die Region. Die Lessingschule hat Vorfahrt vor allem anderen.

Gespräch: Frank Oehl

zur Startseite