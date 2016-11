Der Grusel-Faun von Pirna Unbekannte wickelten die Statue an der Grohmannstraße in Pirna mit Klopapier ein. Doch die Zeit als Hilfsgespenst währte nur kurz.

Schlecht gewickelt: Vom Kleid aus Klopapier waren am Dienstagmorgen nur noch Fetzen übrig. © Foto: SZ

Sollte es eine Horror-Mumie werden? Musste er einfach mal? Oder hat er gefroren? Leider kann der kleine Faun auf der Grünfläche Ecke Grohmannstraße/Jacobäerstraße nicht selbst sagen, warum er auf einmal in einem weißen Gewand daherkam. Fest steht nur: Unbekannte haben der Statue offenbar in der Halloween-Nacht von Montag zu Dienstag ein Wickelkleid aus Klopapier verpasst. An der Technik allerdings müssen sie noch üben – am Dienstagmorgen waren vom modischen Schick nur noch ein paar Fetzen übrig. Gleich mehrere Pirnaer, die sich um die behufte Sandsteinfigur sorgten, meldeten schon früh am Morgen die plötzliche Einkleidung im Rathaus. Nach Auskunft der Stadt wurde der kleine Faun umgehend wieder ausgepackt. „So kalt ist es ja auch noch nicht“, sagt Stadtsprecher Thomas Gockel. Wer hinter der Aktion steckt, ist noch unklar. Bislang gab sich niemand zu erkennen, auch liegt kein Bekennerschreiben vor. Nach Aussage des Rathauses ist es das erste Mal, dass sich jemand des Fauns derart annahm, verhüllt wurde die Figur bislang nicht. Lediglich vor einiger Zeit gab es einmal einen zaghaften Versuch, sie zu wärmen: Unbekannte setzten dem Faun eine Mütze auf.

