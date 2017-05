„Der Grünpfeil birgt besondere Risiken“ Verkehrsrechtler Prof. Dr. Dieter Müller spricht nach der Demontage des Grünpfeils am Riesapark über Vor- und Nachteile des kleinen Schildes.

Die Kreuzung Rostocker Straße/Riesapark:: Der grüne Pfeil wurde hier entfernt. Das sorgt für Irritationen. © Sebastian Schultz

Sind Ampelkreuzungen mit Grünpfeil generell unfallanfälliger?

Die Unfallforschung der Deutschen Versicherer hat Kreuzungen mit Grünpfeilschild aktuell auf Unfallrisiken hin untersucht und die Ergebnisse 2015 veröffentlicht. Untersucht wurden 200 Zufahrten mit Grünpfeil in Berlin und Dresden. Im Ergebnis sind Grünpfeilregelungen nicht unfallauffälliger als andere Kreuzungen.

Was halten Sie generell vom Grünpfeil?

Der Grünpfeil ermöglicht zwar ein beschleunigtes Abbiegen, birgt aber besondere Risiken für Fußgänger und Radfahrer. Da nach meinen eigenen Beobachtungen viele Autofahrer die Regeln des Grünpfeils missachten, muss man sich als Stadt genau überlegen, ob man dieses Risiko bei zunehmendem Radverkehr eingehen will.

Setzt sich der Grünpfeil weiter durch?

Nach meinem subjektiven Eindruck werden Grünpfeilregelungen eher zurückgefahren. Untersuchungen darüber kenne ich aber nicht. Im Westen ist der Grünpfeil nie richtig akzeptiert worden.

Am Riesapark greift bei vielen Fahrern offenbar noch die Macht der Gewohnheit. Sie biegen bei Rot ab. Greift die Polizei in solchen Fällen hart durch?

Hier liegen regelmäßig Rotlichtverstöße vor – wie in den Fällen, in denen bei einem Grünpfeil gleich abgebogen und nicht zuvor gewartet wurde. Falls die Polizei diese Regelung überhaupt kontrolliert – wofür sie aber seit vielen Jahren in der Regel kein Personal hat – müsste sie die Täter anhalten und Anzeigen schreiben.

Ist es richtig, den Grünpfeil an einer Unfallhäufungsstelle abzumontieren?

Falls das Problem so gelöst werden kann, ist es richtig, das Grünpfeilschild abzubauen und zu sehen, ob es daran gelegen hat.

Die Fragen stellte Britta Veltzke.

