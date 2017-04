Fußball Der große Wurf Franz Josef Zech hat beim 7:1-Erfolg gegen den VfB Zwenkau seiner Mannschaft sein erstes Pflichtspiel-Tor im Stahl-Trikot erzielt.

Im Spiel BSG Stahl Riesa gegen VfB Zwenkau 02 zeigte Franz-Josef Zech präzise Einwürfe. © Ronny Belitz

Stahl Riesas Winter-Neuzugang Franz Josef Zech hat beim 7:1-Erfolg gegen den VfB Zwenkau seiner Mannschaft am Sonnabend nicht nur präzise Einwürfe gezeigt, sondern auch sein erstes Pflichtspiel-Tor im Stahl-Trikot erzielt. Logische Folge: Der 20-Jährige Mittelfeld-Akteur wurde auch gleich erstmals in die „Elf der Woche“ der Sachsenliga gewählt. Mit im Team ist außerdem Mannschaftskollege Marcel Fricke. An diesem Wochenende will Stahl den Aufschwung nach dem Schützenfest gegen Zwenkau nutzen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Küttner reist zum Tabellenzehnten Empor Glauchau. Anstoß ist am Sonntag 15 Uhr. (rt)Foto: Ronny Belitz

