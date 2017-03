Der große Wurf Zaubernde Rathauschefs, glückliche Handballer und einen Ausländerbeauftragten als Antreiber – das hat nur Großenhain.

Hier machen sie sich nach der Halbzeit noch einmal richtig Mut – die Hobby-Handballer der Bürgermeister-Mannschaft. Doch die Gastgeber vom Handballclub hatten gegen das kampfstarke Team der Stadtoberhäupter ohnehin kaum eine Chance. © Klaus-Dieter Brühl

Janet Putz wirft zu Tilo Hönicke, der gibt den Ball an Sven Mißbach weiter – die „Großenhainer Stafette“ passt und führt zum ersten Volltreffer. Schon früh ist an diesem Abend klar: Wenn sich in Großenhain Politiker die Bälle zuwerfen, ist nicht Talkshow-, sondern Handball-Time. Beim Benefiz-Spiel des „Teams Kuge“ gegen eine Auswahl vorwiegend alter Haudegen des Handballclubs Großenhain geht es nur ein ganz kleines bisschen um Politik – zumindest auf dem Parkett der Rödertalhalle. Denn der Erlös des Nachmittags soll dem Großenhainer Handball-Nachwuchs zugute kommen.

Daniela Kuge, CDU-Landtagsabgeordnete und frühere „Elbehexe“, hat zum vierten Mal zu solch einem Event gerufen – und mit Ober- und Bürgermeistern aus dem Landkreis auch diesmal ein schlagkräftiges „Team Kuge“ zusammenbekommen. Da ist Riesas Oberbürgermeister Marco Müller, der seine Kontrahenten mit so manchem Schlag- oder Sprungwurf aus dem Rückraum schockt. „Handball habe ich zuletzt in der Schule gespielt. Und natürlich bei den Benefizaktionen“, so Müller. Seine letztlich beachtliche Kondition erklärt er so: „Privat versuche ich eher, mich mit Laufen etwas fit zu halten. Am Liebsten aber kicke ich mit meinem achtjährigen Sohn.“

Die Priestewitzer Gemeindechefin Susann Frentzen schäumt vor Selbstvertrauen und Ehrgeiz und versenkt selbst aus vermeintlich aussichtslosen Situationen den Ball gekonnt von der Rechtsaußenposition im Netz. Olaf Raschke, Meißens OB, ist mit 1,96 Meter Körpergröße ohnehin der Turm in der Schlacht und ringt seine Gegenspieler und auch mal sich selbst zu Boden. Nossens Stadtoberhaupt Uwe Anke ist der Vollstrecker vom Kreis und verwertet unauffällig, aber gekonnt selbst schwierige Vorgaben von Freund und Feind. Alle wirken wie im richtigen Kommunalpolitiker-Leben.

Die Großenhainer Stadtoberen halten sich ebenfalls nicht zurück. „Ich hab ein halbes Jahr keinen Handball mehr gespielt“, bekennt Bürgermeister Tilo Hönicke. Die knapp 300 Zuschauer in der gut gefüllten Halle merken davon nichts. Mal netzt das Handball-Urgestein mit straffem Wurf selbst ein, mal bedient er seinen Chef Sven Mißbach. Der ist ja eigentlich Fußballer, trifft aber trotzdem bei der Hälfte seiner Versuche mit der Hand. „Die Trefferquote hätte zwar besser sein können“, gesteht er nach dem Spiel. „Aber Spaß hat’s gemacht.“

Was wohl auch und vor allem an den jungen Damen im Team liegt, die Daniela Kuge aus ihrer aktiven Zeit extra für diesen Tag „eingekauft“ hat: Susann Leuteritz, Kristin Löwe, Grit Kruse sind die Erfahrung und Führungsqualitäten auf dem Parkett anzumerken. „Die Mädels waren richtig stark“, erkennt dies auch Tilo Hönicke an. Das wundert nicht. Denn alle stehen unter der schützenden Hand eines Ausländerbeauftragten.

Geert Mackenroth dirigiert, ist ständig auf den Beinen, nimmt Auszeiten in entscheidenden Momenten, treibt „seine“ Mannschaft nach vorn und appelliert an den Gegner nach jedem kleinen Foul: „Lasst meine Mädels in Ruhe.“ Der Coach gibt sich ganz fach- und staatsmännisch.

Die Gastgeber vom HC Großenhain, eine Mischung aus Alten Herren und jungen Damen, halten sich wacker. Doch sie nehmen zu selten die sportlichen Geschenke der Polit-Promis an und laufen vom Anwurf weg einem Rückstand hinterher. Absichtlich wollten dies Köster, Slabina, Stelzl & Co zwar nicht. Aber im Kampf gegen die Politiker sind sie diesmal chancenlos. Am Ende stehen zwei „nackte“ Zahlen: ein 24:28 zugunsten von „Team Kuge“ und 2971 Euro für den Nachwuchs des HC Großenhain. „Damit hätte ich nie und nimmer gerechnet“, bekennt Tilo Hönicke – und er meint beide Resultate. Das Geld, gesammelt aus Spenden, Losverkauf und dem Verkaufserlös bunter Ostereier, komme in gute Hände.

Zwei offene Fragen bleiben nach dem Abpfiff dennoch zunächst unbeantwortet. Zum einen, ob das „Team Kuge“ bei der Vor- und Nachbereitung des Spieles in der gemeinsamen Mannschaftskabine nur über Sport oder auch Kommunalpolitik geredet haben. Es bleibt ihr Geheimnis – die Kabinentür verschlossen. Und die zweite Frage: was ist nun komplizierter: Eine Stunde Handball zu spielen oder eine Stadt zu regieren? Großenhains OB Mißbach ist diplomatisch. „Beides“, sagt er, wischt den Schweiß aus dem Gesicht und nimmt einen großen Schluck aus der Wasserflasche.

