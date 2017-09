Der große Instrumententest Die Musikschule in Döbeln hat alle Türen geöffnet und zum Musik machen aufgerufen. Einige Besucher werden schnell zu Schülern.

Basslehrer Jakob Petzl (r.) lässt Lennart Liske (7) den Bogen schwingen. Viele Kinder haben den Tag der offenen Tür in der Musikschule Döbeln genutzt, um Instrumente auszuprobieren. © Dietmar Thomas

Musik ist überall. Auf allen Etagen und aus allen Unterrichtsräumen der Musikschule Döbeln klingt es. Das ist so weit nicht Besonderes – nur, wenn dies an einem Sonnabend geschieht, wenn in der Musikschule normalerweise Stille herrscht. Am vergangenen Sonnabend hatte die Musikschule Döbeln alle Türen gleichzeitig geöffnet, um zu zeigen, was sie zu bieten hat. Hier summten die Geigen, weiter hinten schrummelte der Bass, dort zwitscherten die Flöten und schon am Eingang schmetterten die Trompeten. Kinder und Eltern konnten der Tanzprobe zuschauen, dem Jugendblasorchester zuhören und Instrumente testen.

Während der beiden Stunden herrschte dichtes Gedränge im Haus. Instrumentallehrer Gabriel Jagieniak (41) ließ aufhorchen, was man alles auf dem Akkordeon machen kann. Für die sechsjährige Nelly Neldner war dies eine Einladung, es selbst auszuprobieren. Sie ließ sich das etwas behäbige Instrument auf die Schulter binden und war angetan, als es Töne von sich gab. Das Klavier hatte sie bereits getestet. Ein paar Türen weiter freute sich der neue Basslehrer Jakob Petzl (32) über Interesse an seinem Instrument. Lennart Liske schaute sich Kontrabass und Cello näher an. Der Siebenjährige kennt sich in der Musikschule schon etwas aus. Er habe mit zweieinhalb Jahren die musikalische Früherziehung besucht, erzählt seine Mutter, auch Keyboard habe er gespielt. Nun probiert er ein Saiteninstrument.

Wenn er sich für das Instrument entscheiden sollte, könnte er sofort beginnen. „Es gibt für manche Instrumente keine Warteschlangen mehr“, sagt Margot Berthold, Leiterin der Musikschule Döbeln. Kontrabass und Cello gehören dazu, ebenso wie Saxofon, Violine und E-Bass. Bei den Blech- und Holzblasinstrumenten könne man auch einsteigen – zum nächsten Halbjahr. Einige waren schnell entschlossen und haben sofort ihren Anmeldebogen ausgefüllt. „Fünf Neuanmeldungen habe ich vorliegen“, sagt Madeleine Schneegaß im Sekretariat. Insgesamt hat die Musikschule Döbeln derzeit 620 Schüler. „Ein zahlenmäßig hohes Niveau, das wir halten wollen“, sagt die Leiterin. Zu den beliebtesten Instrumenten gehören nach wie vor Klavier und Gitarre.

Wer am Sonnabend noch mehr Musik hören wollte, kam am Nachmittag erneut in die Musikschule – zum Sommerfest. Seit 23 Jahren lädt die Musikschule inzwischen in den Musikschulgarten ein zum zwanglosen und entspannten Musikgenuss. Die Zuhörer genossen über zweieinhalb Stunden Musik unterschiedlicher Couleur und Genres. Das Besondere an diesem Fest ist, dass die Zuhörer, besonders die kleinen, nicht pausenlos stillsitzen müssen. Der Kuchenbasar des Elternrats, der Infostand der Volkshochschule, die ebenso zur Kultur gGmbH gehört wie die Musikschule, sowie der Bücherstand der Buchoase gaben dem Sommerfest den Rahmen.

zur Startseite