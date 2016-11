Der große Grüne steht Der Zinzendorfplatz hat wieder einen Weihnachtsbaum. Und das pünktlich vor dem ersten Advent.

Ein Baum ist umgezogen. © André Schulze

Die Mitarbeiter des Nieskyer Bauhofes haben am Dienstag den Weihnachtsbaum auf dem Zinzendorfplatz aufgestellt. In diesem Jahr kommt der Baum vom Emmaus-Mutterhaus in der Plittstraße. Der Transport war spannend. Unsere Bildergalerie macht es deutlich...

