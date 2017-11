Der große Führerscheinbetrug Mit falschen Gutachten verhalf ein Psychologe Alkoholfahrern zu neuen Papieren. Jetzt verliert er alles.

Andreas S. berät sich im Verhandlungssaal mit seinem Verteidiger. Der 61-jährige Diplompsychologe hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. © Jens Kaczmarek

Diplompsychologe Andreas S. hat alles verloren: seine Familie, sein Ansehen, seine Reputation. Seinen Lebensstandard, seine kassenärztliche Zulassung, seine Approbation. Und auch – ein beinahe tragisches Gleichnis – seinen Führerschein. Denn um Führerscheine geht es an diesem Dienstagvormittag im großen Verhandlungssaal des Bautzener Amtsgerichts. Auf der Anklagebank sitzt Andreas S., 61 Jahre alt, Diplompsychologe und Fachingenieur für Straßenverkehrssicherheit. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Urkundenfälschung in mindestens zehn Fällen vor.

Gemeinsam mit einem Komplizen hatte der Angeklagte als niedergelassener Therapeut falsche Bescheinigungen und Gutachten für Klienten ausgestellt, denen nach Alkohol- oder Drogenfahrten der Führerschein entzogen worden war. Mit den gefälschten Dokumenten und den Verhaltensempfehlungen des Psychologen konnten die Betroffenen in allen zehn Fällen die Behörden bei den gefürchteten MPU-Tests täuschen und ihre Fahrerlaubnis aufgrund der daraufhin positiv ausgestellten MPU-Gutachten zurückerhalten. Der Mittäter, ein Mann aus Göda, ist dafür bereits im März dieses Jahres zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden.

Jetzt muss sich Andreas S. vor dem Schöffengericht verantworten. Und er will sich seiner Verantwortung auch stellen, sagt der 61-Jährige. Gleich zu Beginn der Verhandlung räumt er die Tatvorwürfe der Staatsanwaltschaft alle ausnahmslos ein. Und dann beginnt der bis vor wenigen Jahren noch hoch angesehene Psychologe zu erzählen: 15 Jahre lang ist Andreas S. selbst ein gefragter MPU-Gutachter beim Tüv, ein anerkannter Fachmann, der rund 15 000 MPU-Gutachten erstellt, also Menschen bei diesen Medizinisch-Psychologischen Untersuchungen bescheinigt, dass sie in der Lage sind, ein Fahrzeug zu führen.

Eigene Praxis eröffnet

Aber Andreas S. hat ein Alkoholproblem. Als das beim Tüv nicht mehr zu verbergen ist, kündigt das Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem freiberuflichen Gutachter. Andreas S. macht sich selbstständig, eröffnet eine Praxis für Psychotherapie in seinem Wohnort Gera und in Berlin. Fortan therapiert und berät er Menschen, die wegen Alkohol- oder Drogendelikten ihren Führerschein verloren hatten. Kaum einer kennt sich so gut aus in diesem Mettier wie Andreas S. Das spricht sich schnell herum. Seine Klienten kommen aus ganz Deutschland. Er bereitet sie auf die anstehende MPU vor, erklärt ihnen ganz genau, wie das abläuft bei diesen sogenannten „Idiotentests“, was die Klienten sagen müssen und welche Bescheinigungen sie brauchen, um den Test zu bestehen.

Andreas S. kann sich vor Arbeit und Aufträgen nicht retten, verdient mit seiner Praxis so viel Geld, dass er ein Leben in Luxus führen kann. Nur das eigene Alkoholproblem bleibt. Er trinkt mindestens zwei, drei Liter Wein am Tag, erzählt er, guten trockenen Weißwein, manchmal sind es auch vier Liter. Irgendwann sitzt auch der Mann aus Göda in seiner Praxis, der unter Drogen am Steuer erwischt worden war. Andreas S. zeigt ihm, wie die Zertifikate aussehen, die er beibringen muss, um die MPU zu überstehen. Der Gödaer sieht sich die Papiere genau an und sagt: „Das kann ich auch selber machen“. So fängt es an mit den gefälschten Zertifikaten.

Und auch das spricht sich wieder herum unter den Betroffenen: Man habe gehört, da gebe es wohl eine Möglichkeit . . . Der Mann aus Göda verkauft die gefälschten Papiere für 500 Euro, Andreas S. reicht das gute Geld, das er bei den öffentlichen und privaten Krankenkassen für die Therapie-Stunden abrechnet. Durch einen Zufall fliegt das Geschäft auf. Der Gödaer wird mit Drogen erwischt, bei einer Hausdurchsuchung entdeckt die Polizei einen Koffer mit gefälschten Dokumenten.

Lebt jetzt von Hartz IV

Seitdem ist Andreas S. seine kassenärztliche Zulassung los. Die Approbation als Psychotherapeut ruht, die Praxis ist insolvent. Er lebt jetzt von Hartz IV. Er weiß, dass er seine Zulassung als Arzt nicht mehr wiederbekommt. Er werde sich einer Alkoholtherapie unterziehen, versichert er dem Richter, und er will sich eine ehrenamtliche Arbeit bei einer Suchtberatungsstelle suchen. Er bereue das alles, sagt er. Das Urteil fällt deshalb auch vergleichsweise milde aus: zehn Monate Freiheitsstrafe ausgesetzt auf eine dreijährige Bewährungszeit, zwei Jahre Berufsverbot und die Auflage, 200 gemeinnützige Arbeitsstunden zu leisten. Es ist noch nicht rechtskräftig.

