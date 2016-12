Der große Auftritt des kleinen Nick Das Festival Sandstein und Musik endet mit einem Besucherrekord. Und einer neuen Gitarre für die Musikschule.

zurück Bild 1 von 2 weiter Gleich bei zwei Konzerten dirigierte der Dresdner Startrompeter Ludwig Güttler (Mitte) am Wochenende in Pirnas Stadtkirche St. Marien sein Blechbläserensemble. Mit der Sächsischen Bläserweihnacht ging das 24. Festival Sandstein und Musik zu Ende. Es war der erfolgreichste Jahrgang seiner Geschichte. © Daniel Förster Gleich bei zwei Konzerten dirigierte der Dresdner Startrompeter Ludwig Güttler (Mitte) am Wochenende in Pirnas Stadtkirche St. Marien sein Blechbläserensemble. Mit der Sächsischen Bläserweihnacht ging das 24. Festival Sandstein und Musik zu Ende. Es war der erfolgreichste Jahrgang seiner Geschichte.

Ludwig Güttler (r.) überreicht Nick Heilfurth eine Gitarre für die Musikschule Sächsische Schweiz. Über die Spende des Festivals Sandstein und Musik freuen sich auch Festivalchef Klaus Brähmig (l.) und Ursula Gefrerer, Vorstand der Enso, einer der Hauptsponsoren.

Pirna. So ganz wohl war ihm nicht in der Haut, dem zwölfjährigen Pirnaer Nick Heilfurth, bei seinem bislang größten öffentlichen Auftritt seines Lebens. Beim diesjährigen Abschlusskonzert des Festivals Sandstein und Musik nahm der Schüler am Sonnabend vor 1 300 Gästen in der ausverkauften Marienkirche in Pirna eine Gitarre für die Musikschule Sächsische Schweiz entgegen. „Wenn du fleißig und gut bist, kannst du auch mal bei einem Konzert im Vorprogramm spielen“, sagte Ludwig Güttler, der künstlerische Leiter des Festivals, der ihm das Instrument überreichte.

Nick Heilfurth, der seit vier Jahren bei Simone Knebel Gitarre spielen lernt, die ihm ein großes Talent bescheinigt, nickte etwas verlegen und schüttelte dem Startrompeter die Hand. Der stürmische Beifall des Publikums bei dieser rührenden Szene galt den Applaudierenden letztlich selbst: Sind es doch die Besucher Festivals, die mit ihren Spenden die Finanzierung der rund eintausend Euro teuren Gitarre ermöglicht haben, die in der Zweigstelle Sebnitz/Neustadt eingesetzt werden soll.

Es war nicht das erste wertvolle Geschenk für den musikalischen Nachwuchs der Region, dessen Förderung durch das Festival Sandstein und Musik deutschlandweit beispielhaft ist. Mehr als dreißig Instrumente im Wert von 50 000 Euro konnte der Verein bisher für die Musikschule anschaffen. Und die Sammlung geht weiter: Allein am Sonnabend legten die Besucher fast 1 600 Euro in den Geigenkasten. Nicht zuletzt sind diese Zuwendungen auch ein Dankeschön an die Veranstalter, die in diesem Jahr bei 27 Konzerten mehr als 9 600 Besucher begrüßen konnten – absoluter Rekord. „Wir haben jetzt eine Auslastung von 80 Prozent erreicht“, freut sich CDU-Bundestagsabgeordneter Klaus Brähmig, der Vorsitzende des Trägervereins des Festivals. Am Wochenende konnte er sogar eine hundertprozentige Auslastung verbuchen: Die Bläserweihnacht mit Ludwig Güttler und seinem Blechbläserensemble in St. Marien findet wegen der enormen Nachfrage nun schon immer zweimal statt, trotzdem reichen die Tickets nicht.

Das brillant musizierende zwölfköpfige Ensemble überzeugte unter dem Motto „Fröhlich soll mein Herze springen“ mit einer Klangreise durch fünf Jahrhunderte. Güttler stellte in Partiten – inhaltlich geschlossenen Absätzen – Lieder und Choräle wie „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ oder „Es ist ein Ros entsprungen“ aus verschiedenen Perspektiven vor. Mit Instrumentalsätzen aus Europa und Nordamerika erzählten die Musiker die Weihnachtsgeschichte. Leider zu oft von wohlmeinendem Beifall unterbrochen, aber die Musiker blieben gelassen und erhoben sich ein ums andere Mal von ihren Plätzen. Einmal aber platzte Güttler der Kragen. Als er am Sonnabend mitbekam, dass einer im Publikum das Konzert mit seinem Handy mitgeschnitten hatte und dann für alle hörbar die Aufnahme abspielte, konnte er nicht mehr an sich halten: „Das ist rücksichtslos und geschmacklos.“

Erst nach vier Zugaben entließ das Publikum die Musiker, die auch im nächsten Jahr das Festival in der Marienkirche abschließen werden. Es ist der 25. Jahrgang, der mit 31 Konzerten so umfangreich ist wie noch nie. Die Eröffnung im März, ebenfalls in der Marienkirche, übernimmt übrigens auch Güttler selbst mit seinen Virtuosi Saxoniae. Und zur Bläserweihnacht am zweiten Adventswochenende möchte er ein weiteres Instrument an die Musikschule Sächsische Schweiz übergeben – an der Spendenfreudigkeit des Publikums hat der 73-Jährige keinen Zweifel.

25. Festival Sandstein und Musik „Zu den Wurzeln“, vom 25. März bis 10. Dezember 2017; Kartenverkauf ab 19. Dezember, Bestellungen sind bereits möglich.

zur Startseite