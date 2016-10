Der größte Arbeitgeber will noch wachsen Die Sozialen Dienste befinden sich mitten im Führungswechsel. Ein Problem aber dürfte auch in Zukunft bleiben.

Nach 18 Jahren an der Spitze der Sozialen Dienste übergibt Petra Gläßer (l.) die Leitung des größten Strehlaer Arbeitgebers an ihren Nachfolger Johannes Leuthold. Der Dresdner will das Unternehmen als regionale Marke stärken. © Sebastian Schultz

Aus dem Weg gehen? Das klappt nicht: In ihrem Büro im Keller des Pflegeheims sitzen sich die Senior-Chefin und ihr Nachfolger einander direkt gegenüber. Petra Gläßer, 63, ist die langjährige Geschäftsführerin der Soziale Dienste Strehla gGmbH (SDS). Ende Januar will sie sich in den Ruhestand verabschieden. Bis dahin bleibt Zeit, die Geschäfte an den 45 Jahre alten Johannes Leuthold abzugeben.

Seit Anfang September arbeitet der Vater zweier Töchter in Strehla. Für den neuen Job pendelt Leuthold täglich aus der Landeshauptstadt mit dem Auto ein. Ein Umzug stehe derzeit nicht zur Debatte, sagt der Dresdner. „Die Pendelei ist für mich kein Problem“, so der studierte Betriebswirt.

Die Pflegebranche ist kein Neuland für Leuthold. Bevor er nach Strehla kam, arbeitete der ausgebildete Krankenpfleger als Prokurist in einem großen Wohlfahrtsunternehmen in Dresden. Was ihn bewogen habe, sich 50 Kilometer elbaufwärts zu bewerben? „Die Verantwortung und die Chance, ein Unternehmen dieser Größe zu entwickeln“, sagt er.

Groß ist die SDS tatsächlich – mit gut 110 Mitarbeitern ist sie sogar der größte Arbeitgeber Strehlas. Der ambulante Pflegedienst kümmert sich um etwa 100 Pflegebedürftige in der Stadt und den Dörfern rundherum. Im Wohnheim für Behinderte sind alle 27 Plätze voll belegt. Das Pflegeheim ist mit 69 Plätzen ebenso ausgelastet wie die Seniorenwohnanlagen an der Lindenstraße und im „August der Starke“.

Den Wachstumskurs der letzten Jahre soll das 1998 gegründete Unternehmen fortsetzen, unterstreicht der neue Geschäftsführer. „Es geht darum, eine Angebotskette für ältere Menschen zu schaffen“, so Johannes Leuthold. Die letzten Bausteine dieser Angebotskette gebe es bei der SDS bereits, das Seniorenheim zum Beispiel. In Zukunft gehe es darum, neue Angebote am Anfang der Kette zu entwickeln. Wie zum Beispiel eine professionell geführte Begegnungsstätte für Senioren. Dort sollen ältere Menschen – auch solche, die nicht gepflegt werden – zusammentreffen können. Daneben, lässt Leuthold durchblicken, gebe es auch noch weitere Ideen für neue Angebote. Was das für welche sind und wann sie umgesetzt werden, will die Geschäftsleitung derzeit noch nicht verraten.

Das größte Problem für das Unternehmen ist das Thema Personal, sagen die Senior-Chefin und ihr Nachfolger. Mitarbeiter zu finden, werde immer schwieriger, so Johannes Leuthold. „Vor allem geeignete“, wirft Petra Gläßer ein. Pflegeberufe seien nicht nur körperlich anstrengend. Es könne nicht jeder mit Senioren oder Pflegebedürftigen umgehen.

Die Gretchenfrage rund ums Personal lösen, das wird eine der Hauptaufgaben für Johannes Leuthold. „Ich sehe es als meine Aufgabe, Strategien zu entwickeln, um das Unternehmen als attraktiven regionalen Arbeitgeber darzustellen“, sagt er. Dazu zähle mehr als die reine Bezahlung. Es gehe auch um das Arbeitsklima. Das sei schon jetzt familiär, die Mitarbeiter-Fluktuation gering. (...) Vergrößern könne die SDS ihr Angebot aber nur mit zusätzlichem Fachpersonal.

Auf welchen Kanälen die Firma demnächst neben ihrer Webseite um Mitarbeiter und Azubis wirbt, ist aber auch noch nicht spruchreif. Vor allem Neu-Geschäftsführer Johannes Leuthold bremst bei vielen konkreten Fragen noch ein wenig. „Ich bin nach wie vor dabei, das Unternehmen kennenzulernen. Und bin da noch lange nicht am Ende“, sagt er.

Was bleiben soll, das ist die Auszahlung von Zuwendungen an die Kommune. Denn die SDS gehört zu hundert Prozent der Stadt Strehla. Und die bekommt – so ist es vertraglich festgelegt – einen Teil der Überschüsse, wenn die Tochter gut wirtschaftet. Zuletzt waren es 52 000 Euro, die die Stadt nach eigenen Angaben in ihre Schulen gesteckt hat. Auch in diesem Jahr sei bereits abzusehen, dass die SDS 2016 ein positives Ergebnis erwirtschaften werde, sagen die Chefs. Für die Stadt dürfte auch wieder etwas abfallen.

