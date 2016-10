Der Graf mit der Reitpeitsche Mit einer Gerte soll sich ein 68-Jähriger beim Reitausflug den Weg freigemacht haben – und geriet dabei ausgerechnet an eine Polizistin in Zivil.

Von wegen Reiter-Idylle: Beim Ausritt eines Trios bei Nünchritz kam es im Sommer vorigen Jahres zu einem kuriosen Vorfall. Der landete jetzt vor einer Riesaer Amtsrichterin. © Symbolbild/dpa

Es ist ein schöner Sommertag – wie geschaffen für einen Ausritt. Graf von S., seine Lebensgefährtin und eine Reitlehrerin steigen in Roda in den Sattel. Gemeinsam geht es auf den Pferden in Richtung Glaubitzer Wald. Dort ist an diesem Vormittag auch eine 44-jährige Nünchritzerin mit ihrem Hund unterwegs – eine Polizistin ohne Uniform, die in der Freizeit ihren Diensthund ausführt.

Beim Zusammentreffen des Reit-Trosses mit der Hundehalterin nahe einem Rastplatz entbrennt ein Streit. Der Graf fordert die Hundehalterin auf, zu verschwinden. Als die Frau nicht gleich reagiert, steigt er vom Pferd und schlägt mit einer Reitgerte in ihre Richtung. Die Frau kann ausweichen – und bleibt unverletzt. So jedenfalls sieht es die Anklage, die dem Grafen im Riesaer Amtsgericht Körperverletzung und Nötigung vorwirft.

Es ist ein kurioser Strafprozess. Nicht nur, weil der Graf – ein geborener Herr Schmidt* – mehrmals die Nennung des „von“ in seinem Namen über seine Anwältin einfordern lässt. Kurios ist auch, dass jeder Beteiligte anders erinnert, was da zwischen Nünchritz und Glaubitz passiert war.

Im Reitertrio ist man sich zumindest darin einig, dass der Sattel der Partnerin des Grafen damals zu locker saß. Um ihn sicher festzuschnallen, wollte die von zwei Hunden begleitete Gruppe zum Rastplatz. Weil es dort eine Bank gibt, ist das Auf- und Absteigen vom Pferd einfacher als im Gelände. Wäre da nicht die Nünchritzerin mit ihrem Hund aufgetaucht.

Der schweigende Graf lässt über seine Verteidigerin mitteilen, er habe die Hundehalterin nicht vertreiben wollen, sondern sie gebeten zu gehen. Er habe die gesamte Situation als gefährlich eingeschätzt und vermeiden wollen, dass die Pferde durchgehen. Dass er nach dem Absteigen mit der Gerte nach der Frau geschlagen haben soll, dem widerspricht der Mann, der als Beruf Journalist und Gutachter für Pferdewesen angeben lässt. Mit der Gerte habe er nur am Boden gewedelt, um seinen eigenen Hund herzubeordern, sagt seine Anwältin.

„Die Situation ist von null auf hundert explodiert“, erinnert sich derweil die Hundebesitzerin aus Nünchritz. Sie bekräftigt, der Graf sei erst verbal ausfällig geworden – und habe später mit der Reitgerte über seinen Kopf ausgeholt und sie mit damit schlagen wollen. Wäre sie nicht ausgewichen, wäre sie an Schulter und Hand getroffen worden, so die Frau.

Ganz anders erinnert das die Reitlehrerin. „Ich kann definitiv ausschließen, dass er sie mit der Reitgerte treffen wollte.“ Sie stützt auch die Version des Grafen, dass der mit der Gerte seinen Hund einfangen wollte. Die Nünchritzer Hundehalterin, erinnert sie sich, habe auf die Worte des Grafen gar nicht reagiert. Dass der die Frau verbal attackierte, bestätigt die Reitlehrerin sogar.

Auch die Lebensgefährtin des Grafen erinnert sich daran, dass ihr Partner die Nünchritzerin alles andere als höflich angesprochen hat. Dass ihr Partner mit einer Gerte hantiert haben soll, um seinen Hund einzufangen? Nein, das nicht. Er habe nach dem Tier gepfiffen, erzählt die 56-Jährige.

Je länger der Prozess dauert, desto mehr Widersprüche gibt es. Und desto mehr drängt sich der Eindruck auf, dass der Vorfall eigentlich eine Lappalie ist. Dass er es tatsächlich bis vor ein Strafgericht geschafft hat, liegt zum einen an der Hundehalterin: Sie hätte auf die Anzeige verzichtet, wenn sich der Graf entschuldigt hätte, sagt die Frau. Da der Graf eine Entschuldigung ablehnte, kam das Strafverfahren in Gang. Auch das Angebot der Staatsanwaltschaft vor Prozessbeginn, sich zu entschuldigen und eine Geldauflage zu zahlen, so dass das Verfahren eingestellt wird, schlug der Mann aus. Er lässt die Version der Nünchritzerin weiter bestreiten.

Ein Ende des denkwürdigen Prozesses steht noch aus, denn jetzt wird – so will es die Verteidigung – zunächst ein Sachverständiger gehört. Der soll dem Gericht glaubhaft machen, dass der Graf nicht wie von der Nünchritzerin behauptet die Reitgerte erhoben hat, weil sich sonst das Pferd losgerissen hätte.

*Name geändert

